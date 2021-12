Tutoriel : Créer sa cryptomonnaie en 10 minutes avec moins de 5€

Vous suivez probablement l'actualité de la cryptomonnaie, leur nombre explose. La majorité d'entre elles sont ce que l'on appelle vulgairement sur la toile des "shit coins, des crypo tokens de niveau 2 qui se reposent sur une infrastructure Blockchain existante et qui sont rattachés à aucun projet solide.

Je me suis demandé quelle était la complexité de créer une nouvelle cryptomonnaie sur la toile. C'est en regardant deux vidéos sur le sujet que je me suis rendu compte que le sujet était relativement accessible à tout geek qui se respecte et ceci sans un budget d'investissement important.

Je m'intéresse à la cryptomonnaie depuis 8 ans, je vais ai déjà partagé des articles autour du Litecoin, de Crypto.com et de Coinbase dans le passé. Je ne suis clairement loin d'être un expert de la cryptomonnaie, cet article s'appuie sur une connaissance fraichement acquise et vulgarisée.

💰 Crypto monnaie ou Crypto token ?

Avant toute chose, on distingue les "Coins" et les "Tokens" sur la toile. Les Coins s'appuient sur un réseau qui leur est dédié (niveau 1), les tokens sont des micrologiciels que l'on appels "Smart Contract" (niveau 2) qui s'appuient sur des réseaux de blockchain de niveau 1.

Sachez qu'il est relativement complexe de créer une blockchain de zéro et qu'il est bien plus simple de définir un SmartContract sur une blockchain existante. L'avantage est que vous pouvez démarrer votre projet sans aucun investissement de départ, contrairement à une blockchain un premier niveau où des de serveurs sont nécessaires pour assurer l'intégrité des données de la blockchain.

Dans cet exemple je vais donc créer un token qui s'appuie sur le réseau Binancial. Celui-ci est similaire au réseau Ethereum, il a comme principal avantage d'avoir des coûts de transaction acceptables.

💸 Avant toute chose, il vous faut des tokens BNB !

Pour créer un Smart Contract sur le réseau BNC, il faut 5€ de tokens BNB que vous pouvez aguerrir sur la platforme Binancial, une plateforme de tradding qui est propriétaire du BNC.

Ce solde vous permettra de financer la création et la publication de votre crypto token. Lors de la publication de mon SmartContract, le réseau BNC m'a demandé 0.00444925 BNB. Équivalent à 2,33€ à l'heure où j'écris cet article.

📦 Installez et configurez le plugin Metamask

Une fois les 3€ de tokens BNB acquis, vous devez les transmettre de votre wallet Binancial à un Wallet sur votre navigateur qui s'appelle Metamask. C'est le Wallet Web actuellement le plus connu du marché et qui va probablement se faire de plus en plus concurrencer par le navigateur Brave que je vous avais présenté précédemment et qui intègre aujourd'hui nativement des Wallets de crypto.

Une fois le plugins Metamask installé à votre navigateur, vous devez le configurer pour qu'il puisse se connecter au réseau BNC. Pour cela vous devez saisir les données suivantes dans les paramètres de réseau de Metamask.

Dès cette opération réalisée, Metamask va vous créer une adresse sur le réseau BNC, à partir de ce moment vous pouvez transmettre du BNC de votre wallet Binancial à votre Wallet dans Metamask au travers de la fonction "Transfer".

💻 Développer votre smart contract

L'étape suivante consiste à développer le Smart Contract qui édifiera les règles de fonctionnement de votre crypto token. Pour cela vous pouvez vous appuyer sur le logiciel en ligne Remix qui permet de développer des Smart Contracts et de les publier des réseaux tels que Ethereum, BNC ... sans devoir installer aucun logiciel sur son PC.

Afin d'éviter de perdre du temps, vous pouvez reprendre le code partagé par Julien Klepatch qui définit le fonctionnement simpliste d'une cryptomonnaie.

Créez un nouveau fichier Token.sol dans l'espace Remix et copiez/coller les lignes suivantes :

pragma solidity ^0.8.2; contract Token { mapping(address => uint) public balances; mapping(address => mapping(address => uint)) public allowance; uint public totalSupply = 1000000 * 10 ** 18; string public name = "Geeek"; string public symbol = "GEK"; uint public decimals = 18; event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint value); event Approval(address indexed owner, address indexed spender, uint value); constructor() { balances[msg.sender] = totalSupply; } function balanceOf(address owner) public returns(uint) { return balances[owner]; } function transfer(address to, uint value) public returns(bool) { require(balanceOf(msg.sender) >= value, 'balance too low'); balances[to] += value; balances[msg.sender] -= value; emit Transfer(msg.sender, to, value); return true; } function transferFrom(address from, address to, uint value) public returns(bool) { require(balanceOf(from) >= value, 'balance too low'); require(allowance[from][msg.sender] >= value, 'allowance too low'); balances[to] += value; balances[from] -= value; emit Transfer(from, to, value); return true; } function approve(address spender, uint value) public returns (bool) { allowance[msg.sender][spender] = value; emit Approval(msg.sender, spender, value); return true; } }

Dans cet exemple, 3 lignes sont à modifier :

Le nombre de Tokens distribuable par celui-ci (totalSupply: ligne n°6)

Le nom du jeton (name: ligne n°7)

Son nom raccourci (symbol: ligne n°8)

📪 Publier votre Smart Contract

Le code ci-dessous modifié dans un fichier "token.sol" sur la plateforme Remix, vous pouvez essayer de le compiler. Celui-ci vous retournera deux petits Warning.

Une fois la compilation réalisée, vous pouvez le diffuser sur le réseau BNC.

Pour cela, sélectionnez l'environnement "Inject Web3" en vous assurant que Metamask est bien initialisé. Sélectionnez le nom du fichier que vous souhaitez publier. Lorsque vous appuierez sur le bouton "Déploy", Metamask vous demandera une confirmation de l'opération de publication.

Cette opération vous coutera quelques miettes de BNB : 0.0044 BNB soit 2€ environ

Cette opération créera un Wallet en ligne que vous pourrez vérifier sur le site BSCan. Voici un exemple de la cryptomonnaie Geeek que j'ai créé pour cet article.

https://bscscan.com/token/0x296e563737ceeb8d9018de2a1023fddc4e27f9d5

💰 Transmettez les premiers tokens à votre Wallet

Une fois la publication faite, vous pouvez générer vos premiers crypto tokens et vous les transmettre à votre Wallet Metamask.

Cette opération se fait directement depuis le logiciel Remix au travers d'une commande assez exotique qui consiste à transmettre un volume de token vers votre wallet.

Il suffit pour cela de saisir l'adresse de votre wallet dans le champ "Transfert", y ajouter une virgule, puis le nombre de token à transmettre vers votre wallet. Dans mon exemple, j'ai transmis 1 000 000 de tokens à mon wallet Metamask.

🤩 Rendez visible votre cryptomonnaie sur Pancake Swap

Pour permettre à des personnes tierces d'acheter votre cryptomonnaie, vous devez maintenant la mettre en vente sur une plateforme de swapping pour permettre à quiconque d'en acheter.

Pour réaliser cette opération, vous devez créer ce que l'on appelle un pool sur une plateforme de swap, dans notre cas, le BNC, la plateforme de swap officielle de Binancial est Pancakeswap.

Pour créer un pool, vous devez tout d'abord ajouter de la liquidité sur la plateforme de Swap. Cela consiste à partager un volume de token de votre nouvelle cryptomonnaie avec un volume de tokens du réseau BNB.

C'est le volume de tokens BNB que vous positionnerez qui définira le prix d'achat du token.

Une fois cette liquidité ajoutée, vous pouvez la transformer en pool pour la rendre accessible à d'autres acteurs de la plateforme.

✅ Conclusion

J'espère que cet article vous aura permis de mieux connaitre le fonctionnement des Crypto Tokens et la manière dont ils sont créés et partagés. L'opération est finalement assez simple même pour un néophyte comme moi.

Si cet article vous a été utile, n'hésitez pas à m'envoyer quelques tokens que vous avez créés sur l'adresse BNC suivante :

0xEBfbDA68A0156BF2109A592f80275b981bcD956c

Si vous avez des doutes sur certaines étapes de ce tutoriel, je vous conseille de visionner la vidéo de Full Value Dan et de EatTheBlocks.

