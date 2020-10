💰Crypto.com : La carte bleue qui vous fait gagner de la Cryptomonnaie, piège ou innovation ?

Ils l'ont imaginé, ils l'ont fait, le projet ne date pas d'hier, mais il n'est pas vraiment connu du grand public. Crypto.com, une plateforme d'échange de cryptomonnaies a sorti une gamme de cartes bancaire qui vous rapporte de la cryptomonnaie lorsque vous dépensez de l'argent avec.

Pour obtenir une carte bancaire Visa Crypto.com, vous devez investir dans leur cryptomonnaie (le CRO) pendant une durée de 6 mois. Plus vous investissez d'argent, plus les avantages offerts par Crypto.com sont intéressants.

En investissant 1 000 CRO, soit 117€ à l'heure actuelle vous pouvez bénéficier d'un cashback de 2% sur l'ensemble des paiements réalisés avec votre carte.

Si vous êtes plein aux as et que vous pouvez investir dans 1 000 000 de CRO soit 117 000 € pendant 6 mois, Crypto.com vous offre 8% sur tous vos achats, il vous offre aussi gratuitement votre compte Spotify, Netflix, Prime et 10% de promotion sur vos réservations AirBnb ainsi que d'autres avantages.

Enfin, si vous souhaitez juste recevoir une carte bleue gratuite et bénéficier de 1% de cashback sur vos achats, la carte bleue de couleur bleue est proposée gratuitement aux utilisateurs de la plateforme.

Bref, cela semble utopique comme service, reste à savoir combien de temps le modèle économique tiendra... Comme la majorité des modèles économiques basés sur les cryptomonnaies, il y a des gagnants et des perdants ! Les gagnants sont ceux qui se sont engouffrés à l'ouverture du service, et les perdants seront les derniers à s'inscrire sur la plateforme et qui verront leur investissement fondre au cours des 6 mois pendant laquelle leur investissement est bloqué.

Lorsque l'ensemble des CRO seront distribués, il ne sera à priori plus possible d'offrir du cashback à l'ensemble des utilisateurs. Sauf en tirant parti des commissions prises sur les cartes bancaires ... Reste à voir si les commissions engendrées sont supérieures aux montants reversés, j'en doute ! Sauf si Crypto.com finance ses clients au travers d'une nouvelle cryptomonnaie.

Les seuils d'investissement demandés sont actuellement beaucoup plus hauts qu'au lancement du projet. Au démarrage de l'offre 50 000 MCO étaient suffisants pour bénéficier de la carte avec le plus d'avantages. Les seuils ont probablement été adaptés par rapport au nombre d'investisseurs et au fait que le modèle ne pouvait pas être viable.

Si cela vous amuse de tester leur service, cela semble assez attrayant, mais soyant vigilant de ne pas y placer tout votre argent. La pyramide peut très vite s'écrouler !

Pour bénéficier de 50$ de cryptomonnaie gratuite sur la plateforme en vous y inscrivant, voici un lien de parrainage à la plateforme Crypto.com. Enfin, si vous souhaitez gagner de la cryptomonnaie gratuitement, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon article présentant Coinbase Earn.