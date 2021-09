Navigateur + Cryptomonnaie + Sécurité = Brave : Un Navigateur Web disruptif !

Vous le savez probablement déjà, les producteurs de contenus sur le Web sont principalement financés au travers de contenus publicitaires, articles sponsorisés et liens d'affiliation. Ce modèle existe quasiment de puis le début d'Internet et pose de nombreuses questions sur sa viabilité à cause de l'augmentation de solutions de blocage publicitaires : Box, DNS, Plugin AdBlocker ... De plus en plus de créateurs de contenus s'orientent donc vers de la diffusion de contenus premium.

💰 Un nouveau modèle de financement basé sur de la cryptomonnaie

En plus de filtrer l'ensemble des publicités d'Internet et de vous offrir une meilleure protection de vos données personnelles, le navigateur Brave propose un nouveau modèle de financement disruptif des créateurs de contenu sur le Web basé sur l'envoi automatique de cryptomonnaies au prorata de l'utilisation des sites que vous visitez.

Le principe de financement proposé par le navigateur Brave est simple, vous définissez le montant que vous souhaitez donner aux créateurs de contenu chaque mois (1 BAT, 5 BAT ...), ce montant est distribué automatiquement à la fin de chaque mois sur l'ensemble des sites que vous avez utilisé au prorata du temps passé sur chacun des sites.

Ce nouveau modèle permet de valoriser le travail des créateurs de contenu à la juste valeur de leur utilisation. Vous définissez vous-même le budget que vous souhaitez partager.

Brave permet aussi l'envoi automatique d'un montant chaque mois aux créateurs de contenus que vous appréciez et réaliser un don ponctuel si un contenu vous a particulièrement plu.

✅ Quelles sont les autres fonctionnalités de Brave ?

En plus de ce nouveau modèle de financement basé sur l'utilisation de la cryptomonnaie BAT, le navigateur Brave basé sur Chromium dispose 4 fonctionnalités intéressantes pour les utilisateurs :

Il renforce votre vie privée en filtrant toutes les ressources de traçage et publicités.

Il dispose d'une performance accrue via la suppression des ressources inutiles et une meilleure utilisation de la RAM.

Son onglet de navigation privée utilise par défaut le réseau Thor pour optimiser votre anonymisation sur les sites que vous visitez. L'usage du réseau Thor peut être désactivé à tout moment depuis les paramètres du navigateur.

Il offre de la cryptomonnaie aux utilisateurs en fonction des publicités diffusées sur les sites où les créateurs de contenu ont autorisé leur diffusion.

Le navigateur Brave est Opensource, son code est disponible sur GitHub. Son logiciel d'installation est disponible directement sur le site de Brave.

Vous pouvez aussi utiliser Brave sur votre Smartphone en l'installant depuis votre magasin d'applications préféré.

Si vous êtes créateur de contenu sur le Web, pour pouvoir bénéficier de la cryptomonnaie transmise par vos visiteurs, vous devrez déclarer votre site Internet, votre chaine Youtube ou votre compte Twitter sur le site basicattentiontoken. Une fois l'inscription réalisée, vous devrer associer à votre compte à un Wallet de cryptomonnaie hébergée chez Uphold car l'autre partenaire Gemini proposé par la plateforme n'accepte pas pour le moment les utilisateurs sur le territoire français.

Dès l'opération d'appairage réalisée, vos visiteurs verront dans leur navigateur une icône confirmant que le site est un site déclaré.

Cette vérification débloquera les fonctionnalités de don et de contribution du site. Vous pourrez ensuite personnaliser la bannière permettant à vos visiteurs de laisser une contribution mensuelle.

💸 Les BAT coins

Le BAT est la cryptomonnaie qui se cache derrière ce projet de navigateur Web disruptif. Ce projet a été créé par Brendan Eich, le créateur du langage JavaScript et le cofondateur de Mozilla Firefox ... Petite pointure du Net.

La particularité du BAT est que son ICO organisé le 31 mai 2017 s'est terminé en moins de 30 secondes. Le projet a levé pas moins de 35 millions de dollars. 20 adresses de Wallet possèdent à elles seules pas moins de 2/3 du stock de BAT ... Cette levée de fond éclair est à la fois un point fort, mais aussi un point faible pour le BAT si ces 20 propriétaires décident de revendre massivement leurs BAT. La vente du BAT s'est faite sur une valeur de 0.0360 USD le token en 2017 alors que le BAT a dépassé les 1 USD en avril dernier.

À l'heure actuelle, le modèle économique imaginé par Brave est loin d'être gagné dans la mesure où le marché de la publicité est monopolisé par Google et Facebook avec 75% de part de marché. Seul l'avenir nous dira si Bredan Eich a réussi à transformer le business modèle des contenus sur le Web. Le seul moyen d'y arriver est de faire adopter le navigateur Brave à un maximum d'utilisateurs. Pour cela des campagnes d'affiliation ont été organisées par Brave pour augmenter son audience rapidement. Chaque utilisateur de Brave diminue les marges générées par les serveurs de publicité traditionnels et contribue à changer le modèle.

Enfin, si vous découvrez les BAT via cet article, c'est que vous avez probablement loupé la distribution d'un million de BAT de manière aléatoire aux créateurs de contenus et utilisateurs du navigateur Brave. Cette distribution a dû faire quelques heureux quand on connait la valeur du BAT aujourd'hui.

Si vous souhaitez tester le navigateur Brave en remplacement ou complément de votre navigateur Web, celui-ci est disponible en libre téléchargement depuis le site de Brave.

J'espère que cet article vous aura plu, je reste disponible sur le serveur Discord Geeek si vous souhaitez échanger sur Brave et le BAT.