Installez facilement un filtre parental grâce à AdGuard Home

C'est au travers d'une vidéo sur Youtube publiée par Tech2tech que j'ai découvert la solution Opensource AdGuard Home qui permet de résoudre des problématiques de filtrage parental rapidement à l'échelle d'un réseau informatique domestique. Il s'agit d'une alternative intéressante au logiciel Opensource Pi-Hole que vous connaissez peut-être déjà.

AdGuard Home est ni plus ni moins qu'un serveur DNS configurable capable de filtrer des requêtes DNS dès lors que celles-ci sont jugées comme dangereuses ou contenant des contenus à caractère sexuel.

Pour cela AdGuard Home s'appuie sur des listes de domaines mises à jour assez régulièrement et pouvant être enrichies par des listes communautaires tierces.

💰 Combien coûte le logiciel AdGuard Home ?

Le logiciel est complètement gratuit et son code est disponible sur GitHub.

Il possède pas moins de 8500 étoiles sur GitHub et plus de 50 Millions d'images docker téléchargées depuis Docker Hub.

Si vous avez un NAS Synology, AdGuard Home est disponible sous forme d'une image Docker très facilement installable. Si vous débutez sous Docker, Cachem a partagé un tutoriel sur son site et vous trouverez aussi une vidéo de Tech2Tech dédiée à l'installation d'AdGuard sur un NAS Synology.

Vous devrez juste être vigilant dans la configuration des montages disques pour permettre de persister les données de l'image.

Si vous n'avez pas de NAS Synology, vous pouvez tout simplement utiliser une machine sous Linux et installer le logiciel, sinon déployer l'image Docker d'AdGuard Home disponible sur le Docker Hub si vous êtes à l'aise avec Docker.

Une fois AdGuard Home installé, vous devrez modifier la configuration de votre serveur DHCP et remplacer l'adresse du DNS par celui d'AdGuard pour que le filtrage prenne effet. Ainsi toutes les demandes de résolution de noms DNS passeront par AdGuard Home et seront filtrées si nécessaire.

Une fois AdGuard Home installé, un portail Web moderne vous permet de configurer l'ensemble de ses fonctionnalités et de superviser l'ensemble des blocages opérés par cette solution de protection.

Vous pourrez en un clin d'oeil identifier types de blocage réalisé: Publicité, Malware et contenu adulte.

AdGuard Home propose de consolider des statistiques sur 24h, vous pouvez revoir ce paramètre pour consolider des statistiques sur 7,30 ou 90 jours tout comme le journal des requêtes DNS.

🛑 Quelles sont les limites d'AdGuard ?

AdGuard Home est un serveur DNS capable de résoudre des noms de domaine en adresse IP, AdGuard Home n'est pas capable d'analyser le contenu des flux réseau et de décider de bloquer le flux si jamais celui-ci contient vraiment des contenus inadaptés (cf : image transmise par un email, images d'un forum ...).

Il faudra donc être conscient qu'il s'agit d'un filtre de domaines uniquement sur des contenus connus et préanalysés par AdGuard.

Enfin, la protection d'AdGuard Home se limite uniquement aux périphériques connectés à votre réseau local et ne fonctionnera pas dès lors que vos terminaux basculent en 4G.

Il existe cependant, pour les terminaux iOS la possibilité de créer un profil de sécurité obligeant l'utilisation d'une connexion VPN pour les utilisateurs. Cette astuce pourrait permettre de protéger des terminaux iOS connectés en 4G, à condition d'avoir la fibre à votre domicile ...

En Conclusion

AdGuard est une solution intéressante pour protéger votre réseau domestique des sites Internet sur lesquels vous ne souhaitez pas que vos enfants tombent.

Des fonctionnalités de "Toggle" complètent la protection en permettant à tout moment de bloquer un service Web comme Facebook, TikTok ... Cela est pratique si vous souhaitez interdire l'utilisation de certains réseaux sociaux non adaptés.

Bref, l'essayer c'est l'adopter !