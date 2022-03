Comment communiquer en cas d'effondrement d'Internet et des réseaux téléphoniques ?

Si un jour Internet devait tomber en panne ? Comment pourrions-nous continuer à communiquer ? C’est la question que me suis posée il y a quelques semaines et je suis tombé sur quelques ressources intéressantes que je vais vous partager dans cet article.

Vous avez probablement déjà utilisé des talky walky pendant votre enfance ? Ces appareils utilisent la bande de fréquence PMR 446 que tout citoyen peut utiliser librement pour communiquer à condition de respecter quelques bonnes pratiques en termes de puissance et de temps d’occupation.

Qu’est-ce que le réseau radio PMR 446 ?

Ce réseau radio PMR 446 utilise une bande radio UFH autour de 446 Mhz.

Ce réseau PMR 446 dispose de 16 canaux répartis de 446.0 Mhz à 446.2 Mhz

La largeur de bande d’un canal est de 12.5kHz

La puissance rayonnée émise maximale autorisée est de 500mW

La modulation utilisée : modulation de fréquence

Les interférences entre utilisateurs sur un même canal éliminées par CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) ou DCS (Digital-Coded Squelch)

En ville, une puissance de 500 mW permet d’émettre sur une distance de 500 m à 1,5 km au maximum.

La communication à plusieurs personnes sur un même canal est possible en utilisant un CTCSS pour une communication analogique ou un DCS pour une communication numérique.

L’usage des 16 bandes radio PMR 446 est découpé de la manière suivante :

Canal Fréquence exacte en Mhz Usage 1 446.00625 Phonie - Route ⇒ 1/9 2 446.01875 Phonie - Campeur, camping car ⇒ 2/8 3 446.03125 Phonie - Preppers (prévoyant) Survivaliste avec CTCSS 210.7 Hz ⇒ 3/33 ou CTCSS 74.4 Hz ⇒ 3/3 4 446.04375 Phonie - Intercom des pilotes de drones avec CTCSS 107.2 Hz ⇒ 4/14 5 446.05625 Phonie - Scouts avec CTCSS 79.7 Hz ⇒ 5/5 6 446.06875 Phonie - Chasseurs (CTCSS locaux) 7 446.08125 Phonie - Canal "RRM" (Radio Rando Montagne) avec CTCSS 85.4 Hz ⇒ 7/7 8 446.09375 Canal d’appel 8/8 ou Canal détresse ⇒ 8/18 9 446.10625 CANAL D’APPEL NUMÉRIQUE 10 446.11875 Phonie 11 446.13125 Phonie 12 446.14375 Phonie 13 446.15625 Phonie 14 446.16875 Phonie 15 446.18125 Phonie 16 446.19375 Phonie

Sur l’ensemble des canaux, le canal 3 avec un CTCSS 33 (3-33) a été retenu par les prepers/surréalistes comme canal de communication principal en cas d’effondrement d’Internet et des réseaux de communication classiques.

Ce canal est soutenu par une communauté de prepers avec un site Internet assez simple à retenir : https://3-33.fr/

Afin de vérifier le bon fonctionnement de sa radio, des exercices de communication sont organisés tous les week-ends à 15h, 18h et 21h.

Ces exercices de communication permettent de vérifier le bon fonctionnement de sa radio et la possibilité de discuter avec d’autres personnes de sa ville.

Cet article présente les canaux PMR 446 cependant d’autres canaux peuvent être aussi utilisés par des personnes habilitées. Ces canaux sont présentés en détail sur l’excellent document partagé sur le site La-resilience.fr

Quelle radio choisir ?

Il existe de nombreux modèles de radio sur le marché, le modèle qui semble être la référence est la UV-5R. C’est le modèle qui est souvent cité comme une radio avec un très bon rapport qualité/prix.

Le seul hic est que ce type d’appareil peut émettre jusqu’à 8 watts. Ceci est complètement interdit sur des fréquences PMR 446, plus globalement vous n’avez pas droit d’émettre si vous n’avez pas de licence radio amateur.

Vous ne pourrez donc qu’écouter les fréquences avec ce type d’appareil à défaut de pouvoir émettre.

Les seules radios utilisables par tous et sans licence sont des talkies-walkies avec une émission bridée à 500 mW et une antenne fixe non modifiable. Les Motorola ont un très bon rapport qualité/prix dans ce domaine.

En parallèle de ces canaux PMR 446, l'écoute des canaux radio FM peut être utile pour capter de l'information en cas de crise.