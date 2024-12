BenQ ScreenBar Pro : Test et avis

Je viens de recevoir la ScreenBar Pro de BenQ, une lampe innovante conçue pour améliorer le confort visuel et réduire la fatigue oculaire au poste de travail.

Si vous êtes familier du blog, souvenez-vous, je vous avais présenté la LaptopBar dédiée aux laptops. J'utilise la ScreenBar Halo quotidiennement sur mon poste de travail. Ma femme, quant à elle, utilise la ScreenBar Plus chaque jour.

Alors, qu'est-ce que cette ScreenBar Pro a de plus ? Je vous explique tout cela dans cet article.

☑️ Plus besoin d'une télécommande

Cette ScreenBar s'est débarrassée de sa télécommande et possède un capteur de présence capable d'allumer automatiquement la lampe dès qu'elle détecte une présence à moins de 60 cm de l'écran. Cela permet de réduire l'encombrement de votre bureau et de faire des économies d'énergie, la ScreenBar s'éteignant automatiquement après 5 minutes d'absence.

💡 Une plus grande zone d'éclairage

La ScreenBar Pro offre une plus grande zone d'éclairage à 500 lux (85x50 cm) grâce à l'amélioration de son système d'optique asymétrique, qui permet un éclairage plus uniforme sans éblouir l'écran. Cependant, elle ne possède pas de lampe pour l'arrière de l'écran, si vous souhaitez éclairer l'arrière de votre écran, la ScreenBar Halo sera plus adaptée.

🌄 Un choix de température de couleur adapté à la situation

Vous pouvez choisir une température de couleur adaptée à la période de la journée :

En journée : Une température de couleur neutre allant de 4 900 à 6 500 K offre davantage de confort pour les yeux.

Une température de couleur neutre allant de 4 900 à 6 500 K offre davantage de confort pour les yeux. En soirée : Une température de couleur chaude de 2 700 à 3 000 K améliore la relaxation pour la lecture et facilite le repos.

En synthèse

➕ Les points forts de la ScreenBar Pro

Plus besoin de télécommande : elle s'allume automatiquement dès qu'on s'installe à son poste de travail. Cela évite de devoir remplacer les piles chaque année et libère de l'espace sur votre bureau.

Adaptation à la majorité des écrans, même incurvés, grâce à son système de pince breveté.

Design moderne.

Alimentation via une prise USB-C (180cm de cable) et adaptateur secteur.

Fonction d'auto-ajustement à la luminosité ambiante.

Source lumineuse LED de haute qualité, sans scintillement et sans risque de lumière bleue.

Choix de la température de couleur en fonction du moment de la journée : de 2 700 K à 6 500 K.

➖ Les points faibles de la ScreenBar Pro

En bidouillant un peu, il est possible de positionner une webcam au dessus de la Screenbar sans acheter un accessoire spécifique pour profiter pleinement des fonctionnalités de la Screenbar si vous possédez une webcam. Cela dépend de la taille et forme de votre Webcam.

🔧 Les caractéristiques techniques de la ScreenBar Pro

Spécification Description Source d’éclairage LED bicolore Index de rendu des couleurs Ra >96 Éclairage 1000 lux (à une hauteur de 50 cm) Température de couleur 2 700 à 6 500 K Puissance d’entrée 5V / max. 1.7A USB Type-C Consommation d’énergie Max. 8.5W Matériaux Alliage en aluminium, PC/ABS, Polycarbonate, Alliage de zinc Dimensions 50 x 13.5 x 9.2 cm Poids net 0.62 kg

🏦 Où trouver la ScreenBar Pro ?

La lampe de bureau ScreenBar Pro est commercialisée à un prix avoisinant les 140€ TTC sur Amazon.

Elle est livrée dans un package recycable.

La ScreenBar Pro est une lampe intéressante, surtout pour les personnes qui passent comme moi beaucoup de temps à leur bureau. J'apprécie son design moderne et son éclairage confortable qui réduit la fatigue oculaire lors des longues sessions de travail.