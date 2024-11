Comment supprimer la Chloramine dans l'eau du robinet ? [MAJ 2024]

Je me suis demandé cette semaine ce que contenait réellement l'eau du robinet que je consomme quotidiennement. J'ai été surpris de comprendre que de mettre l'eau 24h au frais n'est plus suffisant pour faire disparaître le chlore de l'eau. Je vous explique tout cela dans cet article.

Si vous ne savez pas où trouver les dernières mesures de qualité de l'eau de votre robinet, voici les résultats disponibles ville par ville :

https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau

Parmi les valeurs récoltées, on retrouve deux valeurs intéressantes : le chlore total et le chlore libre.

Chlore total = Chlore libre (contenant le chlore actif) + Chlore combiné (ou chloramines)

Le chlore actif est la fameuse molécule qui donne une odeur et un gout pas agréable à l'eau, elle a des propriétés désinfectantes et s'évapore très vite de l'eau.

Les chloramines inorganiques proviennent de la réaction du chlore (sous forme d'acide hypochloreux HOCl) sur l'ammoniac (NH3).

Celles-ci sont de plus en plus utilisées pour le traitement des eaux et se présentent sous la forme de 3 molécules : NH2Cl (monochloramine), NHCl2 (dichloramine) et NCl3 (trichloramine).

Les chloramines inorganiques possèdent plusieurs avantages par rapport au chlore dans le cadre du traitement de l'eau :

Elles créent peu de sous-produits par la désinfection.

Elles restent actives dans l'eau plus longuement que le chlore.

Elles améliorent le gout et l'odeur de l'eau.

La chloramine est de plus en plus utilisée

Ce sont les raisons pour lesquelles on les retrouve de plus en plus dans nos réseaux d'eau. A ne pas confondre avec les chloramines organiques que vous retrouvez en piscine suite à la réaction chimique entre l'urée et le chlore. Elles provoquent l'irritation des yeux et des voies respiratoires supérieures. Elles n'ont malheureusement aucun effet désinfectant ...

À contrario avec le chlore, les chloramines ne s'évaporent pas au bout de 24h. Elles sont de plus toxiques pour les poissons, ce qui ne fait pas le bonheur des aquariophiles.

L'OMS recommande de ne pas dépasser 3 mg/litre de monochloramine, et ne dispose pour le moment pas de recommandation sur les dichloramines et les trichloramines.

La question est donc, comment se débarrasser des chloramines du robinet si le fait de laisser reposer l'eau au frigidaire ne permet pas aux chloramines de partir ?

Une des solutions les plus simples est de positionner une tranche de fruit (orange, citron, mangue) ou de légume (concombre) pendant 30 minutes dans l'eau.

Sinon, une autre solution est d'utiliser du binchotan charcoal (charbon actif) et de laisser reposer l'eau pendant plusieurs heures. Les molécules de carbone permettent à priori de dégrader les chloramines.

Enfin, pour les bassins à poisson extérieurs, sachez que la lumière du soleil semble aussi permettre la suppression des chloramines, 0,2 mg/L par heure d'ensoleillement entre 10 et 14 heures (latitude 30-40 °N)

En conclusion

Vérifiez la teneur en chlore total et chlore libre de votre eau du robinet, vous verrez ainsi par une simple soustraction si vous consommez de la chloramine quotidiennement ou non. La suppression de la chloramine ne s'effectue pas par évaporation comme le chlore, l'utilisation d'un charbon actif ou d'une tranche de fruit semble être la manière la plus écologique pour faire disparaître la chloramine de l'eau du robinet ...

