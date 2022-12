Test de la BenQ ScreenBar Halo

Voici un nouvel article consacré à la lampe de bureau BenQ ScreenBar Halo que j'ai pu tester depuis plus d'une semaine sur mon poste de travail grâce à BenQ.

Je vous avais présenté la lampe BenQ ScreenBar Plus l'année dernière. Cette année BenQ a retravaillé le design et les fonctionnalités de sa lampe de bureau et a lancé la BenQ ScreenBar Halo, une lampe de bureau haut de gamme qui s'adapte à tous les écrans.

Les 4 avantages de ce nouveau modèle :

La télécommande sans fil en Bluetooth réduisant la présence des fils sur le bureau. Cette télécommande fonctionne jusqu'à 1 mètre de distance.

réduisant la présence des fils sur le bureau. Cette télécommande fonctionne jusqu'à 1 mètre de distance. La pince s'adaptant autant à des écrans plats qu'à des écrans incurvés grâce à son extension.

qu'à des grâce à son extension. La couverture d'éclairage plus large grâce à sa lampe de 50cm de largeur permettant d'éclaire un espace entre 40cm à 65cm.

plus large grâce à sa lampe de 50cm de largeur permettant d'éclaire un espace entre 40cm à 65cm. Les 3 modes d'éclairage disponibles : Avant, Arrière, Avant + Arrière

La lampe est livrée dans un package bien conçu. Les piles de la télécommande Bluetooth sont livrées avec la lampe. Il suffit de connecter la lampe à une prise USB et de positionner les piles dans la télécommande pour allumer la lampe.

Attention, le mécanisme de mise en veille de la télécommande nécessite de positionner la main au-dessus de la télécommande pour l'allumer. Le geste à suivre est documenté dans le manuel d'utilisation.

La télécommande dispose de 5 fonctionnalités :

Réglage du niveau de luminosité.

Réglage de la teinte de la lumière.

Allumage / extinction lampe avant / arrière.

Mise en favoris du réglage.

Niveau automatique.

Ce que j'ai aimé :

La simplicité d'installation sur l'écran. Une prise USB est suffisante pour alimenter la lampe.

La possibilité de changer la colorimétrie de la lampe pour réchauffer l'espace de travail.

L'extension fournie pour adapter la lampe à des écrans incurvés.

Le halo pour éclairer la partie arrière de l'écran.

Le confort visuel apporté par la lampe grâce à la lampe à 3 faisceaux lumineux.

La lampe est compatible avec l'utilisation d'une Webcam.

Ce que j'ai moins bien aimé :

Le principe de fonctionnement de la télécommande n'est pas simple à comprendre au premier usage. La lecture du manuel est nécessaire pour une prise en main complète.

Le contrôle de la lampe n'est pas possible directement depuis le PC. Une action manuelle est nécessaire pour l'allumer et l'éteindre.

En conclusion, cette nouvelle gamme haut de gamme de chez BenQ est très intéressante et apporte un vrai confort visuel. La télécommande sans fil offre une grande liberté d'utilisation comparée au modèle BenQ Screenbar Plus.

Comptez 169€ pour ce nouveau modèle et 139€ pour l'ancien modèle. C'est une idée originale de cadeau pour Noël.