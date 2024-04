Publication d'un numéro du Magazine Programmez dédié à l'intelligence artificielle

Si les sujets d'intelligence artificielle vous intéressent, je vous recommande la lecture du numéro trimestriel hors série du magazine Programmez publié ce mois-ci.

Vous y retrouverez une version complète de mon précédent article consacré à Mistral accompagné d'un exemple de code, ainsi que de nombreux autres articles de spécialistes :

GitHub Copilot : Améliorez votre vie de développeur

GitHub Copilot : une intégration sans turbulences dans notre DSI / REX

Jouons avec l’IA sur Raspberry Pi 5 !

Exécuter des modèles NLP conséquents sur Raspberry Pi 400

7 raisons de construire votre application augmentée avec LangChain

Chronique de l’IA

Innovez avec l’Intelligence Artificielle Générative

Créez votre Chatbot sur AWS

Hugging Face : des modèles open-source

Donner des superpouvoirs aux modèles

L’Intelligence Artificielle Générative pour le développement

L’Open Source est clé pour le déploiement de l’IA

La stratégie d’Intel est de permettre l’IA partout. De la périphérie jusqu'au cloud et au datacenter

How to develop and build your first AI PC app on Intel NPU

À la découverte d’Azure OpenAI

Créer son premier modèle de Machine Learning en Python

Comment développer avec le LLM de Mistral.ai grâce à OLLAMA ?

Attaque sur les LLM

Intégrer la puissance des LLM dans vos projets : lancez-vous!

Installer Ferret, le LLM d’Apple, sur un Mac Mx

L’IA au service du développeur-analyste : une productivité décuplée, mais un métier qui doit évoluer

Premiers pas avec OpenCV avec deux exemples de reconnaissance faciale

Gagner au Blackjack avec une IA entrainée par renforcement

Le magazine Programmez est disponible en format papier et en format PDF.

Je vous recommande vivement sa lecture si vous êtes un développeur et si ce sujet vous passionne autant qu'il peut me passionner.