Chaises de Gaming 🕹️ : Mon classement des 16 meilleures chaises de gaming sur Amazon !

Vous êtes à la recherche d'une chaise de gaming ou d'un fauteuil de bureau confortable pour travailler ou jouer ? Les Youtubeurs gamers comme Squeezie vous ont donné envie d'investir dans un vrai fauteuil ?

Que vous soyez gamer ou professionnel en télétravail, vous recherchez un siège ergonomique et confortable utilisable pour tous les jours ? Les fauteuils de gaming offrent un très bon confort et sont une alternative intéressante aux fauteuils de bureau classiques offrant un confort spartiate. Ces fauteuils spécialisés sont aujourd'hui largement distribués, on peut facilement en trouver à la Fnac, chez But ou bien chez Boulanger.

L'investissement dans un bon fauteuil de gaming peut représenter un montant important. Alors quels sont les critères à prendre en compte pour ne pas se faire avoir sur la qualité du produit ?

Voici les points importants à prendre en compte dans le choix d'un fauteuil :

Le revêtement utilisé : véritable cuir, simili cuir vegan, tissus polyester ?

: véritable cuir, simili cuir vegan, tissus polyester ? Le poids de la chaise : plus sont poids est important, plus cela signifie que sa structure est importante et donc solide.

: plus sont poids est important, plus cela signifie que sa structure est importante et donc solide. La structure des roues : c'est souvent le point faible des fauteuils, les roues sont souvent en plastique et s'abiment assez vite, choisissez plutôt des roues en acier.

: c'est souvent le point faible des fauteuils, les roues sont souvent en plastique et s'abiment assez vite, choisissez plutôt des roues en acier. Sa capacité de charge : les fauteuils supportent généralement 100kg, les modèles haut de gamme supporteront généralement de 150 Kg à 180 Kg. En fonction de votre corpulance, prendre en compte l'éccartement des accoudoires peut être nécessaire.

: les fauteuils supportent généralement 100kg, les modèles haut de gamme supporteront généralement de 150 Kg à 180 Kg. En fonction de votre corpulance, prendre en compte l'éccartement des accoudoires peut être nécessaire. Les réglages disponibles : hauteur, angle d'inclinaison, bascule et direction des accoudoirs en 1D,2D,3D ou 4D.

: hauteur, angle d'inclinaison, bascule et direction des accoudoirs en 1D,2D,3D ou 4D. La hauteur d'assise : Si vous êtres très grand (>180cm) ou très petit (<145cm), cette information vous sera utile pour identifier les hauteurs d'assise supportées par les fauteuils. La hauteur d'assise assez générale est de 42 à 51cm pour une dimension allant de 145 à 180cm.

: Si vous êtres très grand (>180cm) ou très petit (<145cm), cette information vous sera utile pour identifier les hauteurs d'assise supportées par les fauteuils. La hauteur d'assise assez générale est de 42 à 51cm pour une dimension allant de 145 à 180cm. La qualité / densité de la mousse : Celle-ci est rarement mise en avant par les constructeurs, si vous la voyez d'indiquée, cela peut être un indicateur de qualité intéressant à comparer.

Voici ma sélection de 16 meilleurs fauteuils de gamer disponibles sur Amazon que j'ai catégorisés en 3 catégories de budgets :

Les fauteuils de gaming pas chers à moins de 200€. Les fauteuils de gaming intermédiaires de 200 à 500€. Les fauteuils de gaming haut de gamme supérieurs à 500€.

Les chaises de gaming pas chères à moins de 200€

N'imaginez pas acheter un fauteuil à moins de 100€, vous risquerez d'être déçu sur la qualité. Voici une première catégorie de fauteuils de gamers à moins de 200€.

Dans cette catégorie, j'ai retenu 5 marques de fauteuils : GTPLAYER, SONGMICS, Kirogi, EMPIRE GAMING et WOLTU.

Les chaises de gaming intermédiaires de 200€ à 500€

Ces fauteuils ergonomiques intermédiaires possèdent de nombreux réglages, ils sont équipés d'un revêtement en cuir synthétique ou d'un tissus, ce qui explique leur prix plus attractif que les fauteuils haut de gamme.

À noté la marque Corsair qui commercialise un très beau produit 100% tissus. Le rendu est très intéressant, ce modèle est actuellement l'une des meilleures ventes sur Amazon.

Dans cette catégorie, j'ai retenu 5 marques de fauteuils de gamer : Corsairs, Robas Lund, Noblechairs, Nitro-Concepts et Intey.

Les chaises de gaming haut de gamme supérieurs à 500€

Ces fauteuils se distinguent via l'utilisation d'un cuir véritable non synthétique et d'une mousse à haute densité qui apportera plus de confort d'assise.

Ils disposent généralement d'un nombre de réglages assez identiques aux modèles intermédiaires : mêmes hauteurs d'assise, accoudoirs 4D ...

Parmi ma sélection de fauteuils, j'ai retenu la marque Noblechairs qui est l'une des seules à produire des chaises de gaming très haut de gamme avec des finitions de couture très soignées.

Voici les modèles de chaises de gamer de luxe que j'ai sélectionnés :

Quid des autres marques célèbres comme Quersus ?

D'autres marques de chaises devenues célèbres grâces à des gamers comme GOTAGA ou des Youtubeurs ne sont pas disponibles à la vente sur Amazon.

C'est l'exemple de Quersus ou bien alors Sectretlab commercialisent des produits de très haute qualité. Ces produits sont assez comparables à la gamme de produits commercialisée par Noblechairs.

Ces marques commercialisent leurs produits depuis leur propre site Internet, ceci est notament expliqué par le fait que leurs chaises de gaming soient personalisables.

En conclusion

Noblechairs, comme son nom l'indique, sort sont épingle du jeu avec des sièges de grande qualité que l'on retrouve à la fois en catégorie intermédiaire avec un revêtement simili cuir vegan et en catégorie haut de gamme avec une finition cuir véritable et des coutures de grande qualité. Corsair commercialise lui aussi de très beaux fauteuils de milieu de gamme avec une excellente finition.

Si vous investissez dans un fauteuil pour la durée, visez un fauteuil de gamme intermédiaire voir haut de gamme si vous préférez le cuir véritable et si surtout votre budget vous le permet.

Si vous cherchez à équiper votre bureau à moindres frais pour quelques petites années, les modèles allant de 100€ à 200€ offrent une opportunité pour s'équiper à un prix raisonnable.