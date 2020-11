NAS & IA 🧠 : Synology booste son logiciel de vidéosurveillance avec de l'IA sur son DVA3219 !

Synology commercialise un nouveau NAS dans sa gamme DVA (Deep Video Analytics) capable d'analyser des flux vidéos en temps réel grâce à des modèles d'apprentissage approfondis. Il s'agit du DVA3221 qui succède au DVA3219 commercialisé en 2019 par Synology.

Si vous utilisez un NAS Synology, cela fait plusieurs années que sa solution de VMS , Surveillance Station, est nativement intégrée et compatible avec pas moins de 7600 caméras supportant le protocole ONVIF.

L'algorithme de détection de mouvement proposé historiquement par Synology se base sur un calcul différentiel de contraste. Un simple mouvement rapide de nuage peut-être suffisant pour que le NAS pense qu'une personne s'est introduite à votre domicile.

La nouvelle gamme de NAS proposée par Synology vise à pallier au manque d'intelligence dans ses algorithmes d'analyse de détection d'intrusion. Elle utilise pour cela des algorithmes d'apprentissage approfondis (IA) et utilise des GPU Nvidia pour les exécuter en temps réel.

Cette nouvelle architecture de NAS à base d'IA et dotée de GPU créée une rupture technologique sur les NAS du marché, faisant de la Serveillance Station, une solution de vidéo surveillance alignée avec les innovations du marché.

Quelles sont les fonctionnalités Deep Video Analytics du DVA3219 ?

Le DVA3219 dispose de nouveaux modèles d'apprentissage renforcés pour permettre 4 nouveaux usages d'analyse vidéo :

La reconnaissance faciale.

La détection de personnes et de véhicules.

Le décompte de personnes.

La détection d'intrusion.

Cette analyse vidéo est réalisée localement sur le NAS, aucun système sur Internet est mis en oeuvre dans l'analyse réalisée sur les flux vidéos.

Ce n'est actuellement pas le cas de tous les systèmes d'analyse vidéo sur le marché actuellement, beaucoup d'entre eux utilisent le cloud pour l'analyse d'image afin de confirmer l'événement qui se cache derrière le changement de contraste détecté par la caméra. Cette utilisation du cloud pour analyser les flux vidéo au sein de votre domicile ou de votre entreprise pose de sérieux problèmes de confidentialité quant aux images transmises sur Internet et leur utilisation.

Ces nouvelles fonctionnalités de Deep Video Analytics se retrouvent intégrées dans son logiciel de VMS (Video Management System) au travers de nouvelles options d'alertes.

Pour faire fonctionner les analyses vidéo en temps réel, le NAS DV3221 est équipé d'un guadruple cœur 2.1 GHz, mais surtout d'une carte NVIDIA GeForce GTX 1650 permettant d'analyser en temps réel jusqu'à 6 flux vidéos grace au Deep Video Analytics.

Par défaut le DV3221 est fourni avec 8 licences permettant de connecter 8 caméras simultanément, vous pouvez connecter jusqu'à 32 caméras sur le NAS en achetant un pack de licences supplémentaires. La licence supplémentaire coûte environ une cinquantaine d'euros par caméras.

A quel prix trouve-t-on le DVA3221 ?

Malheureusement bien trop cher ! Sans disque, on le retrouve autour de 1950€. On est très loin des NAS Synology 4 baies à 500€.

Ce NAS est un beau jouet qui est surtout adapté aux PME qui ont besoin de beaucoup de stockage et d'un système de caméra de surveillance avancé.

Pour un particulier, ce NAS représente un coût d'investissement très important.

La carte graphique constitue certes un surcoût d'environ 200€ au niveau matériel, mais le prix total du NAS reste tout de même équivalent à un PC très haut de gamme.

Quelles sont les alternatives ?

Si vous êtes un bricoleur, vous pouvez implémenter votre propose solution d'analyse vidéo pour compléter l'analyse de votre NAS Synology en cas d'alerte.

Vous pouvez extraire les flux vidéo / photos des API de votre NAS pour les analyser par un logiciel tiers en cas d'alerte.

Des outils comme OpenCV et Tensorflow permettent de réaliser ce type d'analyse vidéo en temps réel. Des modèles déjà entrainés permettent de réaliser de la reconnaissance de visages, de compter des personnes ...

Vous pouvez aussi regarder du côté du logiciel OpenDataCam, cette solution Opensource permet de compter et de reconnaitre des objets sur un flux vidéo à condition bien entendu que vous ayez une bonne carte graphique.

OpenDataCam 2.0 – User Interface Walkthrough from move lab on Vimeo.

En conclusion

Les modèles de Deep Video Analytics proposés par Synology n'ont rien d'innovant sur le domaine technologique, l'innovation vient dans la démocratisation de ce type d'algorithme qui permet des analyses vidéo en temps réel très poussées.

On regrettera le coût de ce type de solution qui reste aujourd'hui encore difficilement accessible pour un particulier. Cette technologie se démocratisera encore plus avec le temps et deviendra accessible à tous d'ici 2 ans.

Enfin, si vous possédez un NAS Synology, je vous recommande mon article détaillant mes 9 astuces pour renforcer la sécurité de votre NAS Synology. Si vous recherchez une offre cloud pour sauvegarder vos données à moindre coût, j'ai réalisé un comparatif des solutions de sauvegarde sur le cloud dans un précédent article.