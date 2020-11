Confinement : 5 idées à moins de 1€ pour transformer cette contrainte en opportunité !

Le reconfinement tant attendu est arrivé, la deuxième vague est là. C'est une contrainte qui peut être utilisée comme une opportunité pour grandir et se cultiver ! Au lieu de passer vos soirées devant Netflix ou devant un jeu vidéo, pourquoi ne pas utiliser votre temps de libre autrement ?

J'ai sélectionné pour vous 5 services en ligne pour se cultiver, se développer intellectuellement et physiquement pendant cette nouvelle période de confinement.

Tous les services présentés ci-dessous sont soit gratuit, soit ils disposent d'une offre d'essai gratuite ou à moindre coût.

1. Une opportunité pour lire la presse à moindre coût avec Cafeyn

Lisez la presse à moindre coût, le service Cafeyn est disponible sur tablette et ordinateur, il permet d'accéder à un très grand nombre de journaux et magazines au format numérique.

La bonne nouvelle est que le premier mois d'abonnement à Cafeyn ne vous coûtera que 0,99 euro, celui-ci vous donnera accès à plus de 1600 journaux et magazines.

Au-delà du mois d'essai, le prix de l'abonnement est de 9,99€ par mois pour permettre d'accéder à la totalité des magazines et journaux du catalogue. Cafeyn est un service que certains opérateurs téléphoniques fournissent sous forme d'option à leurs clients, c'est le cas par exemple de SFR qui propose le service Cafeyn à 1€ par mois pendant 3 mois.

Je viens de m'inscrire au service et j'ai clairement été étonné par la richesse du catalogue en ligne. Assis dans un bon canapé et équipé d'une tablette et d'un chargeur, vous pouvez facilement passer une journée entière à lire sur l'application Cafeyn.

Si vous êtes un lecteur de Misc, Linux Magazine, Hackable ou Linux Pratique, les éditions Diamond continuent à proposer gratuitement 4 éditions de leurs numéros. Je vous avais partagé cette offre il y a quelques mois, celle-ci semble être toujours valable.

2. Une opportunité pour se former gratuitement au développement informatique pendant 10 jours avec Pluralsight

Vous souhaitez vous former aux nouvelles technologies, Pluralsight propose 10 jours d'essais gratuits pour bénéficier de la totalité de son catalogue de formations en ligne. C'est une très bonne opportunité pour découvrir l'informatique, le cloud Azure/AWS, et les langages de développement.

Au-delà de la période d'essai de 30 jours, le service vous sera facturé 26€ par mois.

Pluralsight est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone. Son mode "offline" permet de télécharger les contenus pour les visualiser en mode déconnecté même si vous êtes confiné dans un endroit coupé du réseau Internet.

J'utilise Pluralsight depuis plusieurs mois, la richesse se son contenu fait d'elle une plateforme indispensable dans la formation en ligne pour les métiers de l'informatique. Les Skill IQ proposés par la plateforme vous permettront de tester votre niveau de compétences sur différents domaines afin d'identifier les axes d'améliorations.

3. Une opportunité pour apprendre à jouer d'un instrument de musique avec Yousician

Yousician est une application disponible sur smartphone, ordinateur et tablette. Elle permet d'apprendre à jouer de la guitare, de la basse, du piano, du ukulele ou bien tout simplement de chanter.

Son fonctionnement est très simple et ressemble au concept de Guitar héros, sauf que vous devez utiliser de vrais instruments. Si vos notes sont fausses pendant plusieurs secondes, le morceau s'arrêtera et vous devrez recommencer.

Yousician vous offre son service premium pendant une durée de 7 jours. Au-delà il vous faudra un abonnement pour accéder à l'ensemble du catalogue de musique (1500 morceaux).

L'abonnement à Yousician coûte tout de même 179,99$ par an. Le bon plan est que Yousician vend chaque année son abonnement à mi-tarif lors du back friday, soit 89,99$. Cela vaut le coup d'attendre la fin du mois de novembre si vous souhaitez continuer à utiliser le service après la fin de la période d'essai.

Abonné depuis plus de 2 ans au service Yousician, cette application permet de rendre ludique la pratique d'un instrument de musique. Yousician se fait challenger de plus en plus par Fender qui a lancé son application mobile Fender Play qui a reçu un prix d'innovation au CES 2018.

4. Une opportunité pour faire du sport en ligne gratuitement grâce à Décathlon

Décathlon offre exceptionnellement, du 1er au 30 novembre 2020, un accès illimité à :

L’intégralité du planning de cours en direct (au lieu de 20 séances par semaine).

Plus de 1000 séances à la demande (au lieu de 2€ la location de séance).

Plus de 500 vidéos exercices.

Le planning des cours en direct est disponible depuis le site Internet eclub :

https://eclub.decathlon.fr/live#/

Parmis les différentes séances disponibles : Gym & Pilates, Cardio Training, Yoga, Danse, Musculation & Cross training, Boxe.

Enfin, Décathlon met à disposition des sessions "DANCE KIDS" pour permettre à vos enfants de se défouler dans votre salon.

5. Une opportunité pour suivre des cours l'enseignement supérieur grâce aux MOOC

Soif d'apprendre ? Suivez les nombreux MOOC ("Massive Open Online Course" ou "cours en ligne ouvert et massif" en français) en ligne mis à disposition par l'enseignement supérieur. C'est gratuit et ouvert à tous et à toutes !

Au programme : Nanosciences, 5G, Arduino, IPV6, Impression 3D ... etc.

Un catalogue de MOOC libres d'accès est disponible sur : https://www.fun-mooc.fr/

Si l'anglais n'est pas un frein pour vous, vous pouvez aussi accéder aux cours en ligne du MIT et de Harvard au travers de la plateforme EDX :

http://learn.edx.org/

En conclusion

Ces services en lignes offrent une réelle opportunité d'apprendre et de se distraire activement.

Leurs offres d'essai vous permettront de tester leurs services sans vous ruiner pendant cette nouvelle période de confinement. Ils vous permettront de sortir de la routine de confinement "Boulot / Netflix -Jeux Vidéo / Dodo".

Si vous connaissez d'autres bonnes astuces, n'hésitez pas à les partager sous forme de commentaires en dessous de cet article !

Bon confinement à tous !