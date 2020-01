FIX: Comment accéder au partage de fichiers SMB de la FreeBox depuis un PC Windows 10 ?

Il est possible depuis un PC sous Windows 10 d'accéder aux fichiers disponibles sur le disque dur de la Freebox. C'est ce que l'on appelle la fonction NAS de la Freebox et c'est extrêmement pratique pour récupérer les photos sauvegardées de son iPhone ou bien les fichiers téléchargés par la Freebox.

Cela se fait très simplement, en tapant "\\FREEBOX_SERVER" depuis votre explorateur.



La Freebox Revolution (et à priori Delta à en croire ce ticket) utilise la version 1.0 protocole de partage de fichier SMB qui est aujourd'hui considéré comme obsolète et non sécurisé face à des malwares comme Wannacry par exemple.

Depuis la version 1709 de Windows 10, le support de ce protocole n'est pas proposé par défaut. Une action manuelle depuis Windows 10 est donc nécessaire pour permettre à Windows 10 d'accéder aux fichiers de la Freebox via le protocole SMB 1.0.

Tapez "Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows" dans votre barre de recherche près du menu démarrer.

Sélectionner l'option : "Client SMB 1.0 / CIFS" :

Redémarrez votre PC, et vérifiez que vous avez correctement accès aux fichiers de votre Freebox depuis votre Explorateur Windows !

Tout devrait fonctionner normalement, si vous rencontrez des problèmes réessayez avec l'adresse IP de la freebox "\\IP-FREEBOX"

Un ticket a été ouvert auprès des équipes Freebox pour qu'une mise à jour du protocole SMB soit faite sur les Freebox... Mais le ticket reste aujourd'hui sans réponses. En espérant qu'une mise à jour soit faite par l'équipe Freebox !