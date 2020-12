Vous souhaitez déployer un réseau Ethernet dans votre maison et vous ne savez pas quel cùble RJ45 déployer pour bénéficier d'un bon débit et d'une bonne évolutivité de votre installation ?

Avec l'augmentation des débits Internet grùce à la fibre, les réseaux domestiques doivent disposer à minima d'un réseau à 1Gbs pour profiter de la bande passante Internet proposée par certains opérateurs comme Free par exemple.

Si vous souhaitez que votre installation soit Ă©volutive, prĂ©voyez d’ores et dĂ©jĂ de dĂ©ployer un cĂąblage capable d'accueillir du 10Gbs. Ce cĂąblage vous permettra de supporter les prochaines Ă©volutions technologiques et l'augmentation constante des dĂ©bits vers Internet.

Voici un article pour vous aider à comprendre les axes de choix pour sélectionner le bon cùble RJ45 pour votre maison.

Si vous prĂ©voyez d'installer une baie de brassage ou baie informatique dans votre maison, je vous recommande d'aller consulter mon prĂ©cĂ©dent tutoriel qui dĂ©taille comment installer une baie de brassage pour moins de 200€.

Lorsque vous choisissez un cĂąble RJ45, trois paramĂštres s'offrent Ă vous :

La famille du cable : Cat 7A, Cat 7, Cat 6A, Cat 6, Cat 5E, Grade 3, Grade 3s. Le type de blindage : UTP (non blindé), FTP (blindé 9 points avec reprise de masse) ou STP (blindé CEM 360°). Le type de brin : Monobrin ou multibrins.

Ces 3 paramĂštres doivent ĂȘtre sĂ©lectionnĂ©s en fonction des 4 critĂšres d'usage suivants :

Des fréquences des données que vous souhaitez faire passer sur le cùble (Réseau Ethernet, TNT, Satelite).

Le débit que vous souhaitez atteindre (idéalement 10Gbs)

La longueur du cùble déployé (généralement moins de 50m)

Le bruit électromagnétique ambiant (généralement faible dans une maison).

Voici en détail les éléments de choix pour choisir le bon cùble RJ45 pour la construction de votre maison.

💡 Quelle famille de cñble RJ45 choisir ?

La catégorie / grade du cùble vous permettra de transmettre plus ou moins d'informations sur le cùble en fonction de la distance de cùble utilisée et de la fréquence des informations qui y circulent.

Le "Grade" est une norme UTE alors que la "Catégorie" est une norme ISO / EIB. En France, c'est la norme NF C 15-100 au travers du Guide UTE C 90-483 qui réglemente les installations basse tension et qui impose l'usage de l'UTE et donc des cùbles de type "Grade".

Donc dans la théorie, votre électricien vous proposera trÚs probablement du cùble de type Grade 3 pour répondre à cette norme.

AprÚs, si vous préférez utiliser des cùbles Ethernet ISO / EIB qui sont conçus pour du réseau informatique et non pas pour faire passer des signaux vidéo, alors ...

Choisissez un cùblage de catégorie CAT 6/6a si vous vous lancez dans le cùblage de votre maison. Il vous permettra d'atteindre un débit de 10GB jusqu'à une longueur de 55m.

Pour le raccordement de votre Ă©quipement informatique, utilisez un cĂąble CAT 5E moins cher qui vous permettra d'atteindre les mĂȘmes dĂ©bits, mĂȘme si le cĂąble n'est pas certifiĂ© pour du 10Gbs.

Les cùbles de catégorie 7 sont encore assez peu utilisés à cause de leur inadaptation avec le format des prises RJ45 actuelles.

Enfin, si vous comptez utiliser votre cĂąble RJ45 pour faire passer des flux TNT / satellite, seuls les cĂąbles Grade 3 / Grade 3S sont actuellement capables de couvrir le large spectre de frĂ©quences pouvant ĂȘtre utilisĂ© par ces rĂ©seaux :

900MHz pour le grade 3 compatible avec la TNT (900Mhz).

2200 MHz pour le grade 3S compatible avec le Satellite (2150Mhz).

Beaucoup de critiques sont partagĂ©es sur ces cĂąbles grade 3/3s qui sont loin des caractĂ©ristiques d'un bon cable coaxial. Dans la mesure oĂč votre box dispose un boitier TV, il faut se poser la question entre dĂ©ployer un bon cable Ethernet ou un cable Grade 3/3S qui permet tous les usages mais dans une qualitĂ© moindre qu'un bon cable Ethernet ou qu'un bon cable coaxial.

💡 Quel type de blindage RJ45 choisir ?

D'une maniÚre générale, utilisez un blindage F/UTP à votre domicile.

Si vous pensez ĂȘtre dans un environnement fortement perturbĂ© en Ă©lectromagnĂ©tique, ce qui est rarement le cas dans une maison, vous devrez vous orienter vers du blindage de type SF/UTP.

💡 Quel type de brin RJ45 choisir ?

Préférez du multibrins sur le cùble destiné à rattacher votre équipement au réseau, il vous permettra d'avoir un cùble souple et déformable facilement.

Pour un rĂ©seau fixe, prĂ©fĂ©rez du monobrin qui sera plus durable dans le temps et plus simple Ă faire passer dans un mur. Mais faites attention, le monobrin est fragile s’il est rĂ©guliĂšrement tordu.

💡 En Synthùse

Si vous souhaitez dĂ©ployer un rĂ©seau Ethernet uniquement, utilisez un cĂąble multibrins CAT 5E F/UTP ou CAT 6 F/UTP pour les quelques mĂštres entre vos prises RJ45 et vos Ă©quipements et prĂ©fĂ©rez du cĂąble monobrin CAT 6 ou 6A F/UTP pour le cĂąblage au sein de vos murs. Les normes Ă©voluant rapidement et la CAT 8 Ă©tant Ă©mergeante, les cables de type CAT 7 seront probablement bientĂŽt au mĂȘme prix que le CAT 6/6A.

Si vous comptez absolument faire passer un flux TNT ou satellite, c'est lĂ oĂč les choses se compliquent, vous devrez plutĂŽt vous orienter vers des cĂąbles grade 3 ou 3S. Le cĂąble le plus Ă©volutif reste le cĂąble grade 3S certifiĂ© 10 GBits et capable de faire passer des signaux jusqu'Ă 2200 MHz.

En espérant que cet article vous soit utile. N'hésitez pas à réagir, compléter cet article directement au travers des commentaires en dessous de cet article.

