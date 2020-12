Nintendo Switch 🎮 : Les 10 accessoires incontournables !

Comme beaucoup de papas Geeks, je viens d'offrir une Nintendo Switch Ă mon fils pour faire des parties en famille.

AprÚs plusieurs heures passées sur Internet, je profite de cet article pour vous partager ma sélection des 10 accessoires les plus incontournables pour la Nintendo Switch qui vous permettront d'utiliser la Nintendo Switch dans les meilleures conditions.

Je les ai classés par ordre d'importance, du plus important au moins important.

✔La coque de protection Nintendo Switch

Une chute est vite arrivée, l'utilisation d'une coque de protection peut permettre d'éviter la casse en cas de maladresse. D'autant plus si vous avez du carrelage à votre domicile.

Choisissez une coque suffisamment amortissante pour limiter les risques en cas de chute.

✔Le film de protection pour Ă©cran Nintendo Switch

L'Ă©cran de la Nintendo Switch est aussi fragile que l'Ă©cran de votre Smartphone.

Utilisez un film de protection pour votre écran pour éviter les rayures et protéger efficacement l'écran votre Nintendo Switch. Les écrans brisés sont assez fréquents sur les Nintendo Switch.

Heureusement, il existe de nombreux tutoriels sur Internet qui pourront vous aider si un jour vous souhaitez remplacer un écran cassé. Le remplacement est plus simple que sur des Smartphones récents.

✔La sacoche de transport Nintendo Switch

La Nintendo Switch est assez fragile, la sacoche de protection est indispensable si vous souhaitez vous déplacer sans risque de casse.

Il existe plusieurs types de sacoches : échange / non étanche, avec ou sans zip sur la pochette intérieure ...

On peut catégoriser les sacoches en deux tailles différentes :

Une taille standard capable de transporter uniquement la Switch et les petits accessoires l'accompagnant.

Une taille plus grande capable de transporter le dock de rechargement / connexion Ă la TV et plusieurs manettes.

✔La carte mĂ©moire microSDXC UHS-I pour Nintendo Switch

La Nintendo Switch dispose de peu de mémoire pour stocker l'ensemble des éléments téléchargés. Pour pallier à cette limite de stockage matérielle, vous pouvez investir dans une carte mémoire microSDXC qui permettra d'augmenter les capacités de stockage de la Nintendo Switch.

Les cartes existent de 64GB à 512GB cependant la Nintendo Switch supporte différents formats de cartes :

microSD (jusqu'Ă 2 Go)

microSDHC (4 Go - 32 Go)

microSDXC (64 Go et plus)

Vous devrez ĂȘtre vigilant sur les vitesses d'accĂšs pour avoir une expĂ©rience de jeu fluide, privilĂ©giez de cartes offrant des accĂšs entre 60 Ă 95 Mo/seconde.

✔Les Joy-Con supplĂ©mentaires Nintendo Switch

Si vous souhaitez jouter à quatre à Mario Party ou tout simplement avoir des manettes de réserve quand les batteries des manettes principales sont épuisées, prévoyez deux manettes supplémentaires.

Elles existent de différentes couleurs et se trouvent assez facilement.

✔Le chargeur Joy-Con Nintendo Switch

Si vous disposez de plusieurs manettes Joy-Con, un chargeur autonome pour Joy-Con peut ĂȘtre pratique pour recharger vos 4 Joy-Con simultanĂ©ment.

Il existe le modĂšle de la marque HORI avec le logo officiel Nintendo.

Il existe aussi de nombreux autres modÚles plus ou moins complexes pouvant charger de 2 à 4 Joy-Con simultanément.

✔La manette Nintendo Switch PRO

Si vous utilisez principalement la Switch en mode salon sur votre TV, vous serez tenté d'investir dans de vraies manettes avec un meilleur confort de jeu.

Nintendo propose des manettes Switch PRO qui offrent une meilleure prise en main que les Joy-Con.

Vous pouvez aussi trouver des manettes génériques moins chÚres qui offrent un confort de jeu identique.

✔L'adaptateur LAN Ethernet pour Nintendo Switch

Votre réseau Wifi est de qualité médiocre et pose quelques problÚmes de stabilité ? Investissez dans un adaptateur LAN Ethernet pour ne plus perdre aux parties de Mario.

L'adaptateur LAN permettra de relier votre Switch au réseau directement au travers d'un cùble RJ45. C'est d'autant plus pratique si votre Switch est installée dans un meuble et que la connexion Wifi couvre difficilement votre Salon.

Ce que j'ai pu remarquer est que la Switch semble posséder une connexion Wifi plus faible que mes terminaux Apple (iPhone et iPad).

Il existe des adaptateurs LAN Ethernet officiels, comme l'adaptateur de chez Hori.

D'autres adaptateurs compatibles et moins chers existent aussi.

✔Le Play Stand Nintendo Switch

Si vous souhaitez jouer à la Switch en mode "écran déporté", le Play Stand peut permettre d'orienter la Nintendo Switch pour jouer confortablement.

Les modĂšles en MĂ©tal sur le thĂšme Zelda ou Mario.

Ce Play Stand existe aussi en mode USB capable d'accueillir 2 manettes USB pour créer un vrai stand de jeu vidéo.

✔La batterie externe pour voyage

Les Nintendo Switch disposent entre 4,5 et 9 heures d'autonomie si celle-ci dispose d'un numéro de série commençant par XK et de 2,5 à 6,5 heures si son numéro de série commence par XA.

Pour augmenter l'autonomie de la Nintendo Switch en voyage, vous pouvez toujours utiliser un Power Bank capable de recharger la batterie de votre Switch. N'oubliez pas d'acheter un cĂąble USB-C pour permettre de connecter le Power Bank Ă la Switch.

N'hésitez pas à partager vos astuces sous forme de commentaire en dessous de cet article et n'hésitez pas rejoindre le serveur Discord Geeek pour discuter avec la communauté Geeek.