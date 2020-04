RecalBox + Raspberry Pi : Fabriquez une console de retrogamming !

En cette période de confinement, les activités à réaliser à la maison sont de plus en plus compliquées à trouver, d'autant plus si vous avez des enfants.

Vous avez un Raspberry Pi qui traine dans un tiroir ? Ainsi qu'une manette USB générique comme celle founie avec la Freebox Revolution ?

Je vous propose d'installer Recalbox sur votre Raspberry Pi et de le transformer ainsi en console de rétrogaming.

Recalbox supporte les jeux des principales consoles de notre enfance : Super Nintendo, Nes, Amstrad CPC, Atari, Nintendo 64, Gameboy, Master System ...

Recalbox est gratuit et distribué sous forme d'une distribution Linux complète faite pour jouer en toute simplicité. Aucune connaissance Linux n'est nécessaire pour installer et utiliser Recalbox !

L'installation des ROMS et l'administration de la box se fait depuis le portail Web d'administration que celui-ci expose après démarrage. Si votre réseau possède un serveur DHCP, il faudra identifier l'adresse IP de votre Recalbox pour pouvoir vous connecter à son portail d'administration.

Quelques ROMs libres de droit sont fournies par defaut lorsque vous installez Recalbox, pour trouver des ROMS sur Internet c'est assez simple, les moteurs de recherche regorgent de résultats.

Mais attention, légalement, vous devez posséder la cartouche originale si vous souhaitez jouer à une ROM téléchargée depuis Internet.

En France, la durée de protection du droit d'exploitation est de 70 ans selon l'article L. 123-1 du "Code de la Propriété Intellectuelle".

Même si la majorité des ROMs ne sont plus commercialisées, la protection du droit d'exploitation couvre leurs auteurs ... Voici une page qui vous aidera à trouver des ROM de manière légales.

Bon retrogaming !