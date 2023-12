Advent of Code 2023 : Le calendrier de l'avant du code !

Vous êtes développeu(r|se) et vous aimez les défis ? L'Advent of Code démarre dans quelques jours et vous propose de résoudre des puzzles algorithmiques chaque jour avant Noël. C'est moins bon que le chocolat d'un calendrier de l'avant, mais cela a le mérite d'occuper quelques soirées devant un bon feu de cheminée.

Cette année, il y a un grand changement au règlement du concours, avec la puissance des IA génératives, la résolution des problématiques algorithmiques est beaucoup plus simple qu'avant et surtout devenue accessible à quasiment tout le monde. L'Advent of Code a donc interdit l'utilisation d'IA génératives dans la résolution des problèmes dans son réglement.

Pour tentez votre chance, rendez-vous dès le 1er décembre sur : https://adventofcode.com

Bonne chance !