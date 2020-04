Shodan : Le moteur de recherche pour la Cybersécurité

Vous connaissez Google, connaissez-vous Shodan ?

Shodan n'est certe pas tout jeune sur le Web, créé en 2009 par John Matherly, Shodan scanne en permanence l'ensemble des systèmes connectés sur Internet (serveurs, box internet, routeurs ...) et catalogue l'ensemble des services exposés par ces systèmes dans son moteur de recherche : service Web, SSH, RTSP .. etc.

L'ensemble des résultats collectés par Shodan est disponible sur son site Internet et au travers d'API utilisables par des développeurs.

La complétude et la fraicheur des données de Shodan font de lui un acteur clef dans la recherche de vulnérabilités sur Internet.

Parmis les recherches phares sur Shodan réalisés par la majorité des visiteurs vagabons, on retrouve deux types de recherche :

Shodan dispose de nombreux filtres de recherche permettant de rechercher précisément un service, un port au sein d'une ville, d'une organisation ... Son plugin pour Chrome et Firefox permet d'avoir une synthèse des services outils par le serveur Web solicité sans quitter son navigateur.

Pour les utilisateurs les plus avancés, Shodan est appelable en ligne de commande via Shodan Cli depuis un terminal. Vous trouvez aussi au sein de Metasploit un plugin de recherche Shodan directement intégré.

Les paramètres de recherche fournis par Shodan permettent de créer des rapports assez poussés comme par exemple le classement des groupes de pirates qui font du defacing de sites Internet :

Vous l'aurez compris, Shodan est un outil à double tranchant, il permet à la fois à des cybercriminels de trouver facilement de cibles sensibles et permet à des équipes de sécurité de faire de la veille et de l'analyse.

Shodan n'est pas un outil gratuit, même si vous pouvez créer un compte et utiliser les API de Shodan gratuitement vous serez très vite bloqués par un quota. Pour augmenter vos quotas d'usage, vous devrez souscrire à un abonnement à 59€ / mois.

Si vous êtes bricoleur dans l'âme et si vous possédez une très bonne fibre optique, il est possible de construire son propre Shodan maison avec deux outils tels que Masscan et ElasticSearch. L'outil Scantastic propose d'intégrer les résultats de Masscan directement dans le moteur de recherche Elastic Search pour pouvoir ensuite les exploiter de la même manière que ce propose Shodan.

Bon confinement !