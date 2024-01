Geeek.org fête ses 19 ans !

Voilà 19 ans que le domaine Geeek.org a été créé et que ce blog existe ! 19 années de passion et de partage sur le Web. Qui aurait pu croire que ce site existerait encore 19 années après sa création ?

Entre temps, les domaines Geeek.net et Geeek.fr ont été récupérés. Il ne me reste plus que le Geeek.com à obtenir un jour peut-être, qui sait ?

Depuis 2005, le Web a bien changé, Geeek.org est l'un des blogs dinosaure qui a survécu au réchauffement des fibres d'Internet. Il y a 19 ans les blogs étaient le média le plus consulté sur le Web, les réseaux sociaux n'existaient pas encore et les plateformes de streaming vidéo étaient à leurs balbutiements.

En 2005, les articles de blogs pouvaient tenir sur la taille d'un Tweet. C'est aujourd'hui du passé, la qualité du contenu publié est devenue un indispensable pour permettre d'exister sur la toile.

Bref, le Web s'est modernisé en 19 ans et a perdu un peu de son âme.

Quels sont les derniers changements de ce blog ?

Ce blog a suivi la modernisation technologique du Web au travers de différentes refontes techniques.

Les deux dernières refontes en date sont :

La migration de la plateforme de blog Dotclear vers la solution Opensource Ghost

L'ajout du CDN Cloudflare pour permettre de décharger les ressources statiques en cache sur celui-ci et gagner en performance d'affichage.

Les objectifs du blog

Après 19 ans d'administration de ce blog, quels sont les finalement les objectifs de Geeek.org dans les prochains mois ?

Publier un contenu technique de qualité et authentique qui n'est ni généré par ChatGPT, ni plagié d'autres blogs.

Prioriser la qualité à la quantité.

Le tout sans traceurs

Sans contenu "guests" ou autres contenus sponsorisés.

Toujours dans un objectif de partage.

Sur un hébergement professionnel.

Ce blog reste toujours un hobby malgré son coût de fonctionnement.

Si vous souhaitez contribuer gratuitement, vous pouvez utiliser le navigateur Brave que je vous avais présenté dans un précédent article et réaliser une contribution de tokens BAT que vous pouvez acquérir tout simplement en surfant sur le Web.

Nettoyage de printemps

J'ai profité de cet anniversaire pour détruire pas moins de 2000 articles. Ces articles étaient soit de mauvaise qualité, soit devenus obsolètes et sans aucun intérêt pour le Web. Le ménage n'est pas encore terminé, mais le plus gros est fait. J'ai gardé soigneusement une sauvegarde de la base de données que je pourrai ressortir ultérieurement. En prenant de la hauteur, le constat que j'ai pu faire est que les articles de ces 5 dernières années ont grandement grandis en maturité et en qualité.

Contre toute attente, je n'ai perdu aucune audience et je n'ai pas constaté non plus de gain en termes de référencement pour le moment. L'augmentation de la qualité des contenus du site ne m'a pas permis de mieux référencer le contenu global du site.

Vous aimez Geeek.org ?

Si vous appréciez le contenu de ce blog, je vous invite à vous abonner sur les différents canaux de publication.

C'est gratuit, toujours sans pub, sans liens sponsorisés, sans cookies, sans tous les trucs qui clignotent sur les sites habituels et les popups en tout genre.

Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente année 2024 !

Si vous souhaitez discuter ou poster des questions sur les articles de ce blog, le serveur Discord est toujours ouvert à tous les lecteurs.