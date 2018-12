Comme chaque année depuis déjà plusieurs années, voici ma sélection d'idées de cadeaux High-tech branchés pour Noël.

Un mini drone ultra-puissant

Le Beta75X 2S est probablement l'un des meilleurs mini-drone du marché capable de monter jusqu'à plus de 80km/h ... Il existe différents modèles, avec des batteries 1S ou 2S en fonction de la puissance que vous souhaitez. Comptez un budget de 100$ à 130$.

Le dernier assistant vocal

Vous être probablement déjà équipé d'un ou plusieurs assistants chez vous, mais c'est peut-être l'occasion d'en offrir à vos proches ? Le dernier assistant Echo Dot d'Amazon est commercialisé au prix de 59,99€

Le robot programmable Cozmo

Un robot pour enfants et adultes pour jouer et apprendre à coder. Il faisait déjà partie de la liste de 2017, mais je le remets dans cette liste 2018. C'est l'un des jouets les plus en vogue actuellement sur Amazon. Il est commercialisé au prix de 149,90€. Il dispose d'un SDK Python pour permettre d'enrichir ses compétences ... Le must have des papa geeks.

Un portefeuille de cryptomonnaies

Voici le Ledger Nano S, un portefeuille physique de cryptomonnaies. Il supporte pas moins de 20 cryptomonnaies, y compris Bitcoin, Ethereum, Ripple et Altcoins. C'est un moyen sécurisé pour stocker sa cryptomonnaie, à condition bien sûr de ne pas perdre la clef. Ce petit gadget est commercialisé au prix de 69,99€.

Un casque sans fil à réduction de bruit

Le Bose QuietComfort 35 II est probablement le meilleur casque sans fil à réduction de bruit du marché. Au prix de 329€, il peut se le permettre d'être le meilleur ... Il est équipé d'un assistant vocal embarqué : Alexa.