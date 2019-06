Architecture Microsoft Azure Cloud : Pack d’icônes et génération automatique de schémas Visio

Vous déployez des applications sur le cloud Azure de Microsoft ? Vous êtes à la recherche des icônes des derniers services disponibles pour réaliser vos schémas d'architecture ? Voici quelques ressources qui vous seront probablement utiles ...

Le package officiel des icônes (Visio stencil, PowerPoint, PNG, SVG) des services Microsoft Azure Cloud est disponible au travers d'une archive Zip que les équipes Microsoft mettent à disposition. Celui contient pas moins de 569 éléments.

Si ce package n'est pas suffisant pour répondre à vos besoins, vous trouverez sur GitHub des repositories d’icônes maintenus par des personnes tierces, comme celles de Sandro Pereira par exemple qui maintient à jour des stencils Visio dédiés :

Vous pouvez aussi vous lancer dans la réalisation de schémas d'architecture en 3D sous Visio, pour cela vous pouvez tester le Blueprint 3D fourni par Microsoft. Ce blueprint n'est pas simple à utiliser, mais les rendus sont très sympathiques :

Enfin, si vous souhaitez générer un schéma d'architecture Azure basé sur une architecture existante, vous pouvez découvrir cloudockit.com. Cette solution est capable d'analyser votre architecture physique et de générer automatiquement un document Visio et Word sur la base de l'analyse de l'architecture déployée ... Pratique, d'autant plus que la solution ne s'arrête pas à la génération de documentation, elle est aussi en mesure de réaliser un audit sur la base de règles que vous pouvez vous-même définir. On regrettera juste le prix de la licence qui peut représenter un frein pour de petits acteurs du numérique.