J'ai fait la découverte d'Unsplash.com il y a peu de temps, il s'agit d'un site Internet avec de magnifiques photos en libre téléchargement pour alimenter son site Internet et ses présentations Powerpoint.

Le fonctionnement du site est simple, il permet à des photographes de partager des photos en libre utilisation: copie, modification, distribution pour un usage commercial ou non.

All photos published on Unsplash can be used for free. You can use them for commercial and noncommercial purposes. You do not need to ask permission from or provide credit to the photographer or Unsplash, although it is appreciated when possible.

More precisely, Unsplash grants you an irrevocable, nonexclusive copyright license to download, copy, modify, distribute, perform, and use photos from Unsplash for free, including for commercial purposes, without permission from or attributing the photographer or Unsplash. This license does not include the right to compile photos from Unsplash to replicate a similar or competing service.