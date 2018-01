J'ai pris la bonne résolution en 2018 de faire la chasse au spam email, nous sommes le 15 Janvier et j'y suis presque arrivé. Voici comment ...

Le spam email est un fléau moderne, ces emails que l'on reçoit ne permettent jamais de se désinscrire quand on clique sur le lien "se désabonner". Au contraire, cela a l'effet inverse , le fait d'avoir cliqué sur le lien montre que vous lisez vos emails et donc qu'il est pertinent de continuer à vous envoyer du spam.

En ce début d'année, j'en ai eu assez de recevoir plus de 20 emails par jours, je me suis donc mis à la chasse aux spammeurs car les déclarations remontées à Signal Spam n'ont rien apportées de concret en terme de réduction de spam reçu.

La première règle est de répondre à l'email reçu en ajoutant en destinataire du mail : abuse@nomdudomaine et contact@nomdudomaine ainsi que l'email du propriétaire du domaine que vous pourrez obtenir via la commande "whois" sous Linux ou via des portails web comme l'Afnic si il s'agit d'un domaine en .fr.

$ whois nomdudomaine.fr

Voici un exemple de mail transmis aux sociétés émettrices de spam :

Madame, Monsieur, Conformément aux dispositions de l’article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je vous remercie de bien vouloir supprimer mes coordonnées de vos fichiers d’envoi de publicités. Je vous rappelle que vous disposez d’un délai maximal de deux mois suivant la réception de ce courrier pour répondre à ma demande, conformément à l’article 94 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi "Informatique et Libertés". Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. Le Spammé

Malheureusement, la CNIL protège l'identité de certains propriétaires qui utilisent des noms de domaine en ".fr". C'est aussi probablement la raison, vous le remarquerez, que la majorité du spam que vous recevez provient de domaines en ".fr", les noms de domaine utilisés sont généralement hébergés en Suisse chez Infomaniak.

remarks: -------------- WARNING -------------- remarks: While the registrar knows him/her, remarks: this person chose to restrict access remarks: to his/her personal data. So PLEASE, remarks: don't send emails to Ano Nymous. This remarks: address is bogus and there is no hope remarks: of a reply. remarks: -------------- WARNING --------------

Officiellement, il existe auprès de l'Afnic un formulaire de demande de divulgation de données personnelles, mais après avoir essayé ce formulaire, cela ne fonctionne seulement si vous avez une preuve démontrant un lien de rattachement avec le nom de domaine : patronyme, nom de société identique ... etc.

La seule et unique solution pour contacter les spammeurs qui cachent leur identité derrière des ".fr" est de passer par ce formulaire de demande de contact mis à disposition sur le site de "Afnic".

Après plusieurs jours de persévérance, vous obtiendrez des résultats malgré le fait que vous n'aurez aucune réponse par email ...

Bonne chance !