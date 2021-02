20 Astuces 💡 pour devenir un meilleur développeur 🦾 !

Vous êtes développeur junior et vous souhaitez connaitre des astuces pour progresser ?

Voici pas moins de 20 astuces que mes 16 dernières années passées dans le développement informatique m'ont permis d'apprendre.

Le titre de cet article est un peu agicheur je vous l'accorde, mais j'espère que les éléments partagés vous aideront dans le développement de votre carrière de développeur.

🧐 La curiosité est un vilain défaut

Un bon développeur est avant tout quelqu'un de curieux qui sait trouver des solutions à des problèmes et qui possède une culture informatique dans son domaine de prédilection.

Il sait utiliser Google, GitHub et Stackoverflow pour trouver des solutions à ses problèmes.

🧠Apprendre et toujours apprendre

Le bon développeur sait remettre en question son apprentissage et se remettre au gout du jour quand des innovations apparaissent et que les standards évoluent.

💗 La culture du partage

Le bon développeur sait partager son savoir et assurer un rôle de mentor auprès de plus jeunes développeurs. Il sait se rendre disponible et à l'écoute de leurs questions. Ses revues de code se font toujours dans la bienveillance.

🧑 Développer pour les autres

Le bon développeur ne développe pas pour lui, mais en pensant aux autres développeurs de son équipe qui pourront demain reprendre son code et l'adapter.

Le bon développeur structure son code proprement et s'assure de sa bonne lisibilité en pensant toujours aux autres.

Il pense toujours à mettre la documentation technique à jour pour fournir un travail irréprochable.

🙋 Challenger les besoins

Le bon développeur sait poser de bonnes questions aux équipes métiers, il sait challenger les besoins de manière constructif pour permettre de réduire les coûts de production.

Il sait poser les bonnes questions pour s'assurer que l'expression de besoin est clair et couvre tous les cas pouvant se produire.

🔥 Identifier les risques

Le bon développeur identifie les risques de son projet et sait proposer des actions pour y rémédier. Le bon développeur ne s'aventure pas sur les derniers frameworks instables du marché sauf pour ses projets personnels.

💰 Estimer les coûts

Le bon développeur arrive à estimer la complexité d'un développement. Il arrive à se projeter dans son esprit la taille du code qu'il aura à produire pour répondre à un besoin.

🕹️ Piloter la dette technique

Le bon développeur sait identifier la dette technique de son projet et proposer / justifier des chantiers de remédiation.

💬 Communiquer, aider et animer

Le bon développeur sait communiquer et peut jouer un rôle d'animateur de son équipe de développement. Il sait se rendre disponible pour aider les plus jeunes développeurs dans leur apprentissage.

🤝 S'engager sur le respect de ses estimations

Le bon développeur sait s'engager sur le respects de ses estimations. Il n'abandonne jamais et ne repousse jamais la faute aux autres membres de son équipe.

📦 Ne jamais redévelopper ce qui existe déjÃ

Le bon développeur ne cherche jamais à redévelopper du code existant, il utilise au mieux les librairies Opensource existantes. C'est ce qui lui permet de passer plus de temps sur l'essentiel : ce qui apporte de la valeur métier.

👍 Partager les enjeux métiers

Le bon développeur comprend les enjeux de l'équipe métier. Il comprend quelles sont les fonctionnalités qui apporteront de la valeur métier et sur lesquelles il ne faut rien oublier.

🚀 Anticiper les problèmes de performance

Le bon développeur sait anticiper les problèmes de performance dès la phase de conception. Grâce à cette anticipation, il n'arrive jamais en production avec des défauts de performance.

📉 L'exploitabilité du code

Le bon développeur anticipe l'exploitabilité de son code en production. Il s'assure que des logs sont mis en oeuvre à bon escient.

💋 KISS : Keep It Simple Stupid

Le bon développeur ne transforme jamais quelque chose de simple en quelque chose de complexe. Il s'assure de rendre les choses complexes en choses simples. Il sait décomposer des problèmes pour permettre de trouver une solution.

🧹 Le Clean Code

Le bon développeur sait structurer un logiciel afin de simplifier son évolutivité et sa maintenance. Il sait prendre le temps pour refactorer son code afin qu'il soit optimal et qu'il répondre pleinement aux exigences requises..

🦟 Vers le Zéro Bug

Le bon développeur produit du code avec un nombre de bugs limités en recette.

⚙️ Efficience

Le bon développeur développe plus vite que les autres, il sait utiliser parfaitement ses outils de développement pour produire plus rapidement les besoins qui lui sont exprimés. Il connait à la perfection les frameworks qu'il utilise pour développer et sait les utiliser à bon escience.

✂️ Dupliquer c'est tricher

Le bon développeur connait parfaitement le code de l'application sur laquelle il intervient, il sait mettre en place du refactoring pour limiter la production de code doublon.

N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si cet article vous à plu ou si vous connaissez d'autres astuces. N'hésitez pas à vous connecter sur le serveur Discord Geeek si vous souhaitez échanger sur cet article ou discuter développement.