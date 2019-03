J'ai passé quelques heures ce week-end à mettre à jour ma plateforme de blog et à faire un peu de nettoyage dans mon blogroll. Je découvre avec étonnement qu'une petite dizaine de blogs que je suis depuis plus de 10 ans maintenant n'ont plus reçu de mise à jour depuis l'été dernier.

Pour ne pas les citer : coreight.com, stephanegillet.com, roget.biz, semageek.com, freewares-tutos, nikopik.com, blogeek.fr, giiks.com, nowhereelse.fr ...

Que s'est-il passé l'été dernier ? Quel est l'avenir des blogs personnels sur la toile ?

Face à la multitude de contenus sur le Web et aux algorithmes de Google de plus en plus optimisés, un nouveau blog personnel qui apparaît sur la toile aujourd'hui a très peu de chance d'attirer des lecteurs facilement. D'autant plus s'il est généraliste son contenu se trouvera noyé dans un océan d'informations.

La majorité des contenus publiés se font désormais au travers des réseaux sociaux, la vidéo a pris une audience très importante .... Les blogs personnels qui ont vu leur explosion dans les années 2005 sont aujourd'hui "has-been" ?

Les blogs personnels de cette époque qui ont survécus sont aujourd'hui pour la plupart devenus des éditeurs de contenu : JournalDuGeek, Presse-Citron, Frandroid, BeGeek ...

Depuis la fin de Google Reader, mon blogroll High-Tech s'amaigrit chaque année et ne contient presque plus de blogs personnels.

C'est la fin d'une époque, une époque où Twitter et Facebook n'existaient pas et où Youtube diffusait des vidéos en 340 pixels par 180. C'est la fin du trafic Web qui se faisait tout seul et qui motivait les blogueurs à continuer à d'écrire.

Est-ce le début de la professionnalisation des contenus rédactionnels sur le Web et la fin des contenus amateurs ?