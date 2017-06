Vous êtes cycliste et fan de nouvelles technologies ? Voici les 5 gadgets indispensables pour tout geek cycliste ! Cet article fait suite à la présentation du Wink, le guidon connecté présenté dans un précédent article.

Le casque connecté Bluetooth LIVALL BH60





Mon premier choix va au casque de vélo connecté en Bluetooth qui permet d'écouter de la musique, passer des appels téléphoniques, faire du talkie-walkie, appeler de l'aide et surtout sert de clignotant grâce à ses LED arrières ... Vous le trouverez au prix de 140€ environ.





Les clignotants Cycl Bike





Voici probablement les meilleurs clignotants vélo du marché. Ils s'installent de chaque côté du guidon et permettent d'alerter votre direction aux conducteurs à proximité de vous. L'idée est toute bête, mais l'implémentation semble efficace et très solide. Ces clignotants sont commercialisés au prix de 30€.





Le klaxon Air Zound





Les voitures n'entendent pas votre sonnette ? le Airzound est fait pour vous ! Le Airzound est à ma connaissance le klaxon le plus puissant du marché, il fonctionne sans pile et se recharge grâce à une pompe à air. Il doit être rechargé tous les 7 / 8 utilisations et sa bouteille prend un peu de place, mais ce klaxon est très efficace ... Vous le trouverez au prix de 29€ environ. Si vous recherchez un modèle moins encombrant, il y a le klaxon Hornit qui est un peu plus cher, mais moins puissant.





Le cadenas toxique Skunklock





Sachant que tous les cadenas à vélo peuvent être arrachés par des voleurs, la meilleure solution pour protéger votre vélo est d'intégrer un produit vomitif sous pression dans le cadenas pour éviter que les personnes qui fracturent votre vélo puissent repartir avec. Ce cadenas existe et est en encore en phase de prototypage, sa phase de fabrication devrait démarrer en juin. Vous retrouverez toutes les informations sur skunklock.com.





La pince à jupe Pompidou





Ce gadget tout bête s'adresse aux femmes et à certains hommes qui font du vélo en jupe. Cela s'appelle la pince Pompidou, c'est Nantais et 100% pur beurre sans technologie ajoutée. Cette pince est commercialisée au prix de 12€ et ne fonctionne pas sur les mini-jupes et sur les kilts trop épais.





Le pot d'échappement pour vélo





Pour terminer, ce 6ème gadget est cadeau ! Il s'agit d'un pot d'échappement pour vélo ... Non, vous ne rêvez pas, cela permet juste de faire du bruit. Ce gadget est américain et est vendu 17€ tout de même, avis aux amateurs de ridicule !