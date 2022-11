Github : 5 astuces pour booster sa page de profil !

GitHub est aujourd'hui une plateforme indispensable dans l'univers de l'OpenSource et utilisée par une très grande majorité de développeurs dans le monde. Les derniers chiffres partagés par Github lors du Octoverse 2022 parlent de 94M de développeurs inscrits.

En plus de retrouver sur GitHub une grande majorité de projets Opensource, Github est devenu en quelques années une plateforme de plus en plus sociale : suivi de profil, like de projets, fork ... etc.

On y retrouve des développeurs passionnés qui passent du temps personnel à construire des logiciels ou à contribuer à l'amélioration de projets existants.

L'attractivité de votre page GitHub est aujourd'hui quelque chose de très important, aussi important que votre page LinkedIn de mon point de vue.

Vous pouvez tricher sur votre profil LinkedIn, mais vous ne pouvez pas tricher sur la qualité du code de vos projets personnels et vos contributions aux projets Opensource.

Voici 5 petites astuces pour améliorer le rendu de sa page de profil GitHub pour la rendre la plus attrayante possible.

Vous trouverez un manuel détaillé de l'ensemble des fonctionnalités offertes par Github autour de l'édition de profils sur cette page.

1. créez une page descriptive

Le champ description de votre profil est très limité en taille. Pour créer une page descriptive complète de votre profil, il existe une petite astuce qui consiste à créer un repository public avec le nom de votre pseudo et d'y déposer un fichier Markdown portant le nom "readme.md".

Ce fichier sera affiché automatiquement par Github et sera affiché sur la partie haute de votre page de profil.

Si vous manquez d'idées, des générateurs de page existent, n'hésitez pas à les utiliser :

Vous pouvez aussi vous inspirer des profils partagés sur la liste suivante :

https://github.com/abhisheknaiidu/awesome-github-profile-readme

2. Ajoutez des punaises à vos projets préférés

Vous souhaitez mettre en avant sur votre profil certains repository spécifiques ?

Vous avez la possibilité positionner jusqu'à 6 punaises qui permettront de positionner vos 6 projets préférés visibles dès la page d'accueil de votre page de profil.

3. Remplissez les détails de votre profil

GitHub offre la possibilité de préciser des informations intéressantes pour vous contacter facilement.

Je vous déconseille de laisser votre email en visibilité, je vous conseille plutôt de partager votre compte Twitter.

Vous pouvez aussi préciser votre localisation et votre site personnel si vous en avez un.

4. Ajoutez un lien sur votre page LinkedIn

Ajouter un lien vers votre page de profil GitHub sur votre page LinkedIn et rendez ainsi visibles vos projets personnels et vos contributions aux projets OpenSource.

Une nouvelle fonctionnalité permet d'ajouter un lien à votre page de profil, rendez-vous tout en bas de la page de modification de votre profil pour ajouter un lien.

5. Ajoutez un avatar à votre profil

Ajoutez un bel avatar à votre profil qui permettra de facilement vous identifier sur les interactions que vous aurez sur Github.