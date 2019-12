10 idées de cadeaux Geek pour Noël !

Noël se rapproche à grands pas, tradition oblige, voici ma petite sélection d'idées de cadeaux Geek pour Noël.

La liste est ordonnée de l'idée cadeau la plus classique à l'idée la plus exotique.

Petit message, achetez seulement des objets dont vous aurez une vraie utilité, évitez les achats inutiles, n'hésitez pas à trouver ces objets d'occasion sur LeBoncoin et à revendre vos objets inutilisés.

Bonne lecture !

L'indispensable Nintendo Switch

La Nintendo Switch est un incontournable de 2019, elle a séduit de nombreux adultes et enfants avec des jeux incontournables comme Mario Kart par exemple.

Comptez un budget de 299,98€ pour cette console Nintendo

L'incontournable montre connecté

C'est aujourd'hui la montre connectée la plus utilisée du marché, l'Apple Watch est devenue incontournable. Ses fonctions eSanté ont déjà sauvé de nombreuses vies. Son prix est juste un peu salé : 449€ pour le modèle 40mm. Il existe de nombreux clones à moins de 50€ que vous pouvez trouver sur Amazon..

La caméra GoPro Hero 8

L'incontournable caméra 4K qui immortalisera vos prochaine vacances à la montagne ou à la mer. A l'épreuve de l'eau avec stabilisation avancée. Elle durera pendant plusieurs années.

Cette mini caméra est commercialisée au prix de 418.90€

Le casque à réduction de bruit Bose

C'est probablement mon meilleur achat en 2019, il me suit dans tous mes trajets. Indispensable pour se couper du bruit et voyager dans le silence. Cet article revient assez réugilièrement dans mes articles de gadgets indispensables.

Comptez tout de même 279.95€ pour ce super casque à réduction de bruit Bose.

Le kit ultime Raspberry Pi 4 pour bricoleur

Le kit Raspberry Pi le plus complet du marché, il inclut un Raspberry Pi 4, un boitier, une carte SD de 32Go, une alimentation, un ventitaleur et un dissipateur ... Pratique pour se lancer dans la construction d'un projet domotique à moindre coût.

Il est actuellement disponible au prix de 109,99€ au lieu de 149,99€.



Un Smart Wallet Ögon

Probablement le portefeuille le plus futuriste avec les portefeuilles Martrams et The Ridge.

Comptez un budget de 31,12€ pour ce portefeuille solide, original et très compact.

Un portefeuille physique de Cryptomonnaies

Si vous possédez de la crytommonaie, ce portefeuille de cryptomonnaie est idéal pour protéger votre cryptomonaie des vols. Plusieurs modèles sont disponibles, le premier modèle en version "S" est commercialisé au prix de 59€.

Un kit de vis iFixit pour tout réparer

Probablement l'un des kits de vis le plus complet pour tout réparer. Je l'ai acheté en début d'année et il ne me quitte plus ! J'ai même pu réparer ma machine Nespresso avec. Le kit est d'excéllente qualité, il satisfaira tous les bidouilleurs. Comptez 29,95€ pour ce kit de 64 embouts.

Un guidon de vélo connecté

Le vous avais présenté la Wink Bar dans un précédent article. Il s'agit d'un guidon de vélo connecté permettant de protéger le vélo contre le vol, de le géolocaliser, d'être guidée par GPS ... Bref, il s'agit de gadget ultime pour vous aider à vous déplacer en ville facilement. Il est disponible certains revendeurs spécialisés.

Une brosse à dent équipée d'une intelligence artificielle

Voici une brosse à dent intelligente équipée d'une intelligence articifielle capable de mesurer la qualité de votre brossage de dents et de vous faire des recommandations pour éviter les carries ...

Comptez tout de même 220,58€ pour ce gadget eSanté, un peu cher comme brosse à dents ... Après, si cela vous évite des carries, c'est à étudier.

Très bonnes fêtes de fin d'année