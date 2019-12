Autopi.io = Raspberry Pi + Voiture + ODB

Je vous avais présenté dans un précédent article les API que fournissent les constructeurs de véhicules sur l'ensemble des véhicules récents.

Il est possible, si vous êtes bricoleur, de connecter un Raspberry PI sur le port ODB de votre véhicule. C'est ce que propose Autopi.io qui commercialise un Kit à base de Raspberry Pi qui se connecte directement au port ODB de votre véhicule.

Ce dongle est commercialisé avec une connectivité 4G/LTE ou Wifi et dispose de nombreuses fonctionnalités embarquées :

Un accéléromètre.

Une gestion optimisée de l'énergie.

Un support de différents formats de bus CAN.

Une sortie Audio et un haut-parleur.

Une Horloge temps réel.

Deux ports USB.

Un slot Nano SIM 4G/LTE Modem Cat 4 (150Mbit/50Mbit DL/UL).

Un adaptateur Wifi.

Un adaptateur Bluetooth.

Une sortie Mini HDMI.

Un GPS avec de l'A-GPS.

Une carte Raspberry Pi Zero W.

Une carte SD équipée du logiciel AutoPi.

Ce dongle, au travers de ses nombreuses fonctionnalités, permet d'offrir des services innovants comme la détection de vol, l'analyse du mode de conduite, la transmission de notifications sur des événements du bus CAN, la détection de crash, la géolocalisation ... etc.

Il n'arrêtera cependant pas un voleur si il souhaite débrancher le dongle de la prise ODB de la voiture.

Le dongle Autopi.io est directement connecté à la plateforme IoT fournie par Autopi.io pour analyser les données de votre/vos véhicule(s).

Cette plateforme se présente au travers d'un portail Web accessible depuis: https://my.autopi.io

La plateforme Autopi.io dispose de nombreuses fonctionnalités configurables et d'une place de marché qui permettent à d'autres utilisateurs de la communauté de se partager des fonctionnalités.

Il est possible depuis ce dashboard de transmettre au dongle du code spécifique à exécuter. Pratique pour configurer de nouveaux services à distance, et ceci sans intervenir dans les véhicules !

Comptez tout de même 275€ pour ce dongle ODB survitaminé équipé d'un modem 4G. Pour les plus bricoleurs, une version nue du connecteur ODB est disponible au prix de 105€ et une version développeur au prix de 335€.

Cette solution est intéressante pour développer de nouveaux cas d'usage sur une flotte de véhicules. Elle est clefs en main et offre une plateforme d'administration très riche et flexible.

https://www.autopi.io/

Bon hack !