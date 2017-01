Votre Karotz a perdu la parole depuis un mois suite à un blocage de l'utilisation des API d'Acapela ? Voici une solution alternative aux API de Google Translate pour redonner une belle voix féminine à votre Karotz.

La solution est d'utiliser les API Watson d'IBM qui fournissent une API de Text To Speech de bonne qualité. Malheureusement, cette API ne fournit pas de flux audio MP3, il est nécessaire de réaliser une petite conversion du fichier pour permettre au lapin de le lire grâce à son lecteur madplay.

Pour cela j'ai réalisé un petit bridge simple en PHP qui permet de rendre l'API d'IBM utilisable sur le lapin qui est malheureusement allergique à l'HTTPS ...

Voici le code source du bridge : https://github.com/ltoinel/openkarotz-tts-ibm-watson

Il vous suffit de le déployer sur un serveur Web PHP ayant accès au Web et d'adapter les fichiers tts et tts.inc présents dans les répertoires /www/cgi-bin du lapin. Pour cela, faites un telnet sur le port 23 de votre lapin, authentifiez-vous avec le login "karotz" et modifiez les fichiers grâce à la commande "vi" en suivant les instructions décrites sur le repository Github en n'oubliant pas de réaliser une sauvegarde préalable de ces fichiers.



Une fois la modification effectuée, n'hésitez pas à réaliser une purge du cache TTS du lapin via l'interface Web de l'Openkarotz pour vous assurer d'utiliser la nouvelle voix d'IBM Watson et pas les fichiers en cache sur votre Karotz.

Votre lapin parlera désormais grâce à la voix de Renée de l'API TTS d'IBM Watson, il ne vous restera qu'à implémenter le Speech to text et à utiliser les API de conversation d'IBM Watson pour rendre votre lapin aussi intelligent que Jarvis de Mark Zukerberg.