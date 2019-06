TS100 : Probablement le meilleur fer à souder du marché !

Vous êtes bricoleur ? Je me suis demandé quel est le meilleur fer à souder du marché où du moins celui qui revient le plus dans les recommandations de bricoleurs.

La réponse est dans cet article, il s'agit du TS100, un fer à souder intelligent capable de fonctionner sur batterie ou sur une alimentation USB. Il est doté d'un écran LCD permettant de configurer ses paramètres : température de chauffe, mise en veille ...

On le retrouve à différents prix sur Amazon allant de 40€ à 150€, livré avec plus ou moins d'accessoires : câble pour batterie, pannes, étui en cuir...





Ce fer à souder possède un firmware qui peut être mis à jour très simplement au travers d'un câble USB. Le firmware le plus utilisé sur le TS100 est un firmware alternatif développé par un certain "Ralim" sur GitHub. Ce firmware est disponible avec un menu français et est téléchargeable à sur GitHub.

En ce qui concerne l'étain, celui qui est conseillé le plus souvent pour réaliser de belles soudures, est un alliage d'étain et de plomb avec une proportion de 60/40 et du flux. Le plomb ayant une température de fusion plus base que l'étain, cet alliage permet de réaliser des soudures à basse température (190°), ce qui limite les risques de surchauffe des composants se trouvant à proximité de la soudure.

Les bobines d'étain sont les plus pratiques à utiliser et à stocker. J'utilise pour mes soudures, des bobines d'étain CKANDAY en 60/40 avec 2% de flux.

Bonnes soudures !