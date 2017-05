Les Arduino se sont vulgarisés depuis ces deux dernières années, le nombre de modèles disponibles sur le marché augmente d'année en année. Le dernier né de la gamme est un Arduino Sigfox ready, le MKRFox1200. Il s'agit d'un Arduino MKR1000 basé sur un chipset ATMEL SAMD21 et connecté au réseau Sigfox grâce à une puce intégrée au circuit. Cet Arduino a comme énorme avantage de consommer très peu d'énergie, à l'exception de ses confrères, il fonctionne uniquement avec une alimentation de 3,3V.

Même si la documentation officielle n'est pas simple à trouver depuis Google, la procédure d'inscription d'un nouvel Arduino Sigfox au réseau Sigfox est plutôt bien détaillée sur cette page :

Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'éditeur Arduino, sachez que l'accès au moniteur série pour obtenir le numéro de série de la puce Sigfox et le PAC est accessible via : "outils -> moniteur série". N'oubliez pas de télécharger les librairies recommandées avant de réaliser un copier / coller du code fourni tout en bas de la page pour permettre au code de compiler. Par défaut le MKRFOX1200 n'est pas présent par défaut dans l'éditeur.

Une fois l'Arduino inscrit sur le site de Sigfox, vous aurez accès à toutes ses informations après quelques minutes d'attente :

Pour tester l'envoi de message sur le réseau Sigfox depuis votre Arduino, il vous suffit de saisir votre message dans la zone texte sur la partie haute du moniteur série et d'appuyer sur le bouton envoyer. Le réseau Sigfox permet par défaut à un objet d’émettre 140 messages de 12 octets par jour et d'en recevoir 4.

Si le signal Sigfox reçu est inférieur à 20 db, vous obtiendrez une erreur d'envoi, rapprochez-vous alors le plus possible des fenêtres pour permettre une bonne réception du signal. Pour plus de détails sur la couverture Sigfox, le portail d'administration Sigfox fournit une carte détaillée des zones couvertes (en outdoor) et non couvertes par le réseau Sigfox.

Ce nouvel arduino est disponible au prix de 35€ depuis le store Arduino. Il est malheureusement devenu très rapidement en rupture de stock juste après sa commercialisation il y a 2 semaines ...