De plus en plus de projets utilisent la conteneurisation comme outil d’accélération du déploiement de systèmes informatiques. Malheureusement ces nouvelles technologies autour de la conteneurisationsont pas sans impacts sur l'architecture de la solution mise en place et quand aux choix à réaliser avant de démarrer un projet. Voici un ensemble de questions que je juge pertinents de se poser avant de démarrer un projet avec des containers Docker. Les containers apportent de nouveaux paradigmes auxquels nous n'avons pas encore suffisamment de reculs pour adopter des réflexes naturels.