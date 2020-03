Vous utilisez toujours votre bon vieux Bash sur vos machines ? Et si vous passiez à Oh My Zsh ?

Oh My Zsh est un framework permettant de simplifier la configuration de Zsh. En quelques chiffres, Oh My Zsh c'est :

Son installation est très simple, vous devez préalablement disposer de ZSH sur votre environnement :

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

La configuration du thème et des plugins actifs se fait via le fichier .zshrc disponible dans votre espace home :

vi ~/.zshrc

A vous de jouer !

https://ohmyz.sh/