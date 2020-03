Terminator : Le terminal Linux indispensable !

Vous utilisez régulièrement Linux et vous perdez du temps dans le switch de vos différents terminaux ouverts ?

Terminator est un terminal capable de gérer différents shell très facilement sur une seule et même fenêtre.

Vous le trouverez dans la majorité des repository des distributions Linux.

Pour l'installer sur Ubuntu, la commande est la suivante :

$ sudo apt-get install terminator

Pour appréhender terminator, vous devrez à minima connaitre les deux raccourcis suivants pour scinder la fenêtre :

Ctrl-Shift-E : Scinde la fenêtre verticalement.

Ctrl-Shift-O : Scinde la fenêtre horizontalement.

De nombreux autres raccourcis sont proposés par Terminator, vous les trouverez dans le manuel de l'outil.

L'essayer, c'est l'adopter !

Terminator s'accompagne très bien de Oh My ZSH que je vous avais présenté dans un ancien article et qui permet d'avoir un shell ZSH plus productif.