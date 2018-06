Le FPV est un tout nouveau hobby en pleine émergence depuis 4 ans, c'est encore un domaine assez protégé où il existe encore assez peu de sites Internet présentant les techniques d'assemblage et de paramétrage de drone pour le FPV.

FPV signifie « First Person View ». Ce terme est le raccourci souvent utilisé pour désigner le pilotage d'un multirotor grâce à un casque d'immersion vidéo.

Après un mois d'analyse et de recherche, j'ai sélectionné pour vous un ensemble de sites qui vous permettront de découvrir l'univers du FPV français. Si vous souhaitez démarrer à apprendre à piloter, je vous recommande mon précédent article sur le sujet.

We Are FPV

We are FPV est probablement le site de FPV le plus visité en France. D'après SimilarWeb, ce site accueille environ 50 000 visiteurs par mois. Vous y trouverez de nombreux tutoriels vidéos, un forum très actif et surtout une galerie de drone détaillant le choix des composants utilisés. Motar Geek est le principal animateur du site, vous le trouverez sur de nombreuses vidéos publiées sur le site.





Culture FPV

Culture FPV est lui aussi un très bon site, avec moins de visites que We Are FVP, mais il dispose de très bons tutoriels pour comprendre le fonctionnement de chaque composant constituant un drone. Je vous conseille de commencer par lire les articles de ce site pour apprendre le rôle d'un ESC, d'un contrôleur de vol ...





Rotor Match

Rotor Match est le site de classement des meilleurs pilotes. C'est aussi un partenaire de nombreuses courses. Ils disposent de matériel de chronométrage permettant de mesurer avec précisions les temps de parcours. Un calendrier des courses est publié sur Rotor Match, n'hésitez pas à y aller faire un tour pour découvrir les prochains événements près de chez vous. Vous retrouverez aussi sur Rotor Match les principaux pilotes avec leurs résultats sur les précédentes courses. Rotor Match met à disposition un club affilié à la FFAM pour bénéficier d'une licence de pilote à moindre coût permettant de participer aux différentes courses de drone.





Geoportail

Le Géoportal vous indique toutes les zones de vol autorisées en France sans demande préalable à la DGAC.





FFAM

Le site de la FFAM, la fédération française de l'aéromodélisme, vous indique l'ensemble des associations d'aéromodélisme présentes près de chez vous et qui disposent pour la plupart d'un terrain de vol pour vous entraîner au pilotage. La FFAM met à disposition une assurance permettant de vous couvrir en cas d'accident, la licence à la FFAM est généralement requise pour participer aux compétitions.

Bon vol !