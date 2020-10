Voisins Vigilants et Solidaires : -40% sur les cambriolages

Je profite de la fin de la période estivale pour vous partager un service en ligne qui permettrait de réduire de 20 à 40% le nombre de cambriolages , il s'agit du service en ligne Voisins Vigilants.

Le service est gratuit pour les particuliers et permet de créer un canal de communication unifiée et temps réel entre voisins : SMS, Email et Notifications.

Voisins Vigilants ressemble aux sites de réseaux sociaux de quartier comme Nextdoor, Smiile, Hoplr ... mais il est beaucoup plus simple d'utilisation et restreint en fonctionnalités, ce qui fait aussi de lui un service utilisable par toutes les générations mêmes celles qui n'ont pas de Smartphone.

À l'origine, le service a été créé par une association, cette association est ensuite devenue une entreprise marseillaise qui finance son service au travers de subventions qu'ils obtiennent auprès des mairies.

L'inscription au service se déroule de la manière suivante :

La première personne inscrite dans votre rue / quartier peut devenir référente et créer une communauté qu'il pourra délimiter au travers du site Voisins Vigilants.

Les autres habitants peuvent rejoindre la communauté en se créant un compte et en demandant à rejoindre la communauté.

Dès que vous atteignez le seuil des 10 adhérents, vous disposez de différents services comme la newsletter d'information, la suppression d'adhérents ...

Il est possible d'alerter ses voisins au travers de 3 outils que met à disposition le service :

Le SMS en envoyant un SMS au 06.47.49.26.26

En utilisant le portail Internet : https://www.voisinsvigilants.org

En utilisant l'application mobile Voisins Vigilants et Solidaires disponible sur iOS et Android.

L'alerte peut concerner un cambriolage, une crue, des phénomènes météo ...

L'envoi d'alerte est gratuit pour les particuliers, son service est cependant payant pour les mairies.

Si votre communauté fait plus de 10 adhérents, les alertes seront diffusées à la mairie en plus de vos voisins si celle-ci est inscrite et finance le service.

Le jumelage Voisins Vigilants c'est quoi ?

Un mécanisme de jumelage entre communautés permet d'accéder aux alertes des communautés voisines, c'est pratique pour être informé de l'actualité des rues voisines. Le jumelage entre deux communautés est possible après validation par les référents de la communauté demendant à être jumelée.

Les panneaux et stickers Voisins Vigilants

Créer une communauté Voisins Vigilants, c'est bien, mais elle sera d'autant plus efficace si des panneaux Voisins Vigilants sont affichés. L'effet de dissuasion sera d'autant plus efficace.

Les panneaux sont en vente sur le site Internet Voisins Vigilants à quasi-prix coutant, on en trouve en PVC, en acier et en aluminium.

Comptez tout de même entre 30 à 100€ le panneau, à défaut de se faire cambrioler, il serait dommage de se faire voler les panneaux.

Quels sont les autres services ?

En plus du service d'alertes, Voisins Vigilants met en place une Gazette, un annuaire sous forme de trombinoscope et une messagerie entre voisins pour vous permettre de contacter plus facilement vos voisins.

Quelques ressources utiles pour découvrir le service

En conclusion

Le service est gratuit et compte aujourd'hui plus de 300 000 membres. On trouve des communauté étalée sur la quasi totalité du téritoire français.

Le site est simple d'utilisation, accessible à toutes les génération. On regrettera cependant le manque de certaines fonctionnalités communautaire et solidaires (prêt de matériel, services, aide ...).