What3Words simplifie le partage de votre géolocalisation 📍

Quoi de plus pénible que de communiquer des coordonnées GPS dans une invitation de mariage, par SMS ou bien sur votre brochure marketing parce que la position que vous souhaitez partager n'est pas forcement accessible par une recherche d'adresse dans un logiciel GPS ?

What3Words est une société qui vise à simplifier le partage de positions géospatiales au travers de l'utilisation de mots du vocabulaire courant.

What3Words a découpé la planisphÚre de la terre en carré de 3 mÚtres par 3 mÚtres et a dénommé chaque carré grùce à l'assemblage de 3 mots simples.

À titre d'exemple, l'adresse ///marquons.cherchons.croyons permet de situer le centre de la tour Eiffel sur la carte du monde.

What3words existe 2013 et se retrouve intĂ©grĂ© dans de plus en plus d'applications et matĂ©riels (ex : les dashcams Nextbase). Si vous ĂȘtes fan de gĂ©ocaching, certaines gĂ©ocaches utilisent cette technologie pour dissimuler des caches au sein d'Ă©nigmes.

đŸ“± Une application mobile gratuite ?

L'application mobile What3Words est gratuite et disponible sur iOS et Android.

Si vous souhaitez simplifier le partage de coordonnées What3Words avec des amis, des clients ou des secours, What3Words est une solution intéressante. 3 simples mots suffisent pour géolocaliser un carré de 3 mÚtres par 3 mÚtres sur terre.

En conclusion

Bref, cette idée de permettre de géolocaliser des emplacements au travers de 3 simples mots rapides à mémoriser et à partager est une idée brillante.

Les seuls reproches que l'on peut faire à cette démarche est d'avoir fermé cette innovation par un copyright.

Aujourd'hui, tous les secours n'utilisent pas encore cette technologie, des expérimentations ont été menées dans différents endroits tels que les états unis, en Afrique, au Canada, en Allemagne et Autriche. Reste à voir si les secours français adopteront un jour ce type de technologie.