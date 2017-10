Vous êtes consultant, vous avez un esprit geek et vous êtes souvent amenés à vous déplacer ? Voici les 10 accessoires pratiques et tendance du consultant qui vous permettront de travailler en toutes circonstances.

1. Le sac Anti-Vol ClickPack Pro

Vous avez probablement découvert ce sac antivol il y a quelques mois via une vidéo d'annonce de crowfunding sur Kickstarter, ce sac antivol et high-tech est disponible en vente au prix de 165€ depuis quelques jours. Ce sac à dos est très abouti esthétiquement et en terme de finitions. On y retrouve un chargeur USB, des multiples rangements ... Bref, il fera le bonheur des bidouilleurs mobiles.

2. La télécommande Powerpoint Spotlight

Je vous l'avais présenté dans un précédent article, il s'agit de "la" télécommande Powerpoint actuellement la plus tendance du marché et utilisée lors des conférences TED. Elle est commercialisée au prix de 126€. Il existe aussi des modèles beaucoup plus accessibles disponibles à partir de 13€ sur Amazon.. Elle vous permettra de réaliser vos présentations sans être accroché à la touche espace de votre PC.

3. Le haut-parleur de vidéoconférence Jabra

Le haut-parleur par excellence pour réaliser des conférences en toutes conditions. Comptez 95€ pour ce modèle USB.

4. La batterie externe et chargeur solaire

Cette batterie externe BERNET 24000 mAh et chargeur solaire vous permettra de recharger votre téléphone et votre tablette même en mobilité. Comptez 32€ pour ce modèle.

5. L'adaptateur vidéo DisplayPort Thunderbolt vers HDMI, DVI et VGA

Voici l'adaptateur à avoir dans son sac, il permet de connecter son PC / MAC à toutes les sources vidéos du marché. Comptez 14€ pour ce gadget qui vous sauvera la vie plus d'une fois.

6. La clef USB 3.0

L'indispensable objet pour se partager des fichiers facilement en mobilité. Comptez 7,69€ pour ce modèle USB3 de 16Go.

7. Le casque à réduction de bruit Bose

Probablement l'un des meilleurs casques à réduction de bruit du marché, il vous permettra de réduire les bruits à votre bureau et de réaliser des appels téléphoniques en tout confort. Comptez 380€ pour ce superbe casque Boose.

8. Le TrackR de géolocalisation

Voici le TrackR qui vous permettra de potentiellement retrouver votre sac si quelqu'un vous le vol. Comptez 31€ pour cette balise Bluetooth intelligente que j'avais présenté dans un précédent article.

9. Le clavier Bluetooth multipériphérique

Voici le dernier clavier de Logitech permettant de basculer facilement entre périphériques : PC / Smartphone / Tablette. Comptez 135€ pour ce clavier Bluetooth multipériphériques.

10. L'organiseur de clefs

Cet organiseur de clef permettra de ranger vos clefs facilement au sein de votre sac à dos et éviter les rayures inutiles... Comptez 25€ pour ce gadget d'origine allemande.

Une fois tous ces gadgets mis dans votre sac, il vous faudra peut-être un autre sac, plus grand cette fois

Et vous, qu'utilisez-vous comme gadget que j'aurai pu omettre de cette liste ?

Crédits photo header :

Sabri Tuzcu