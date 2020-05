Affiliation Amazon : Amazon Modern Widgets (AMW)

Je profite de ce post pour vous partager Amazon Modern Widgets (AMW), un projet Opensource développé en quelques heures pour un besoin reçurent sur ce blog : intégrer sur certains de mes articles des produits Amazon avec des visuels et surtout des prix à jour.

Pourquoi ce nouveau projet ?

Amazon fournit depuis des années des widgets depuis son portail partenaire, mais ces widgets sont outre datés d'une bonne décennie ... Wordpress dispose de plusieurs plugins pour répondre à ce besoin, je pense au plugin AAWP, le plugin le plus célèbre sur Wordpress pour réaliser ce type d'intégration. Mais mon blog sous Ghost ne dispose pas de ce type de plug-in tiers.

Pour répondre à mon besoin, j'ai donc développé un micro-service en Node.js faisant interface avec les API Amazon Product Advertising et capable de fournir des services simples intégrables à des articles de blog.

Le rendu des widgets générés par AMW) est pour le moment très simple, mais cela répond exactement à mon besoin sur certains de mes articles.

Les widgets de produits Amazon générés par AMW sont intégrables sur toutes les technologies de blog. Son intégration actuelle se fait au travers d'une simple Iframe, de la même manière qu'une vidéo Youtube.

<iframe src="https://your-server/amazon/card?id=B0085Y5JYU" scrolling="no" frameborder="no" loading="lazy" style="width:100%"></iframe>

Voici un exemple d'affichage :

AMW est pour le moment capable de retourner :

Soit une structure JSON simplifiée décrivant un produit Amazon (exemple)

Soit une mini fiche produit Amazon (exemple)

Pour permettre une intégration simplifiée dans un site existant, un exemple de configuration Nginx est fourni pour permettre de proxyfier les appels HTTP vers le service Node.js et de supporter le SSL.

Quelles sont les fonctionnalités d'AMW ?

AMW supporte actuellement :

La vérification de la disponibilité du produit en stock.

L'éligibilité à Amazon Prime pour la livraison.

La récupération du visuel produit et du prix à jour.

L'ajout de tracking id pour l'affiliation partenaire.

Et les performances dans tout cela ?

Afin d'améliorer les performances d'AMW, vous pouvez utiliser Redis pour mettre en cache les résultats des API Amazon Product Advertising ou alors tout simplement utiliser le microcache de Nginx pour mettre en cache la réponse du service Node.js.

Par défaut, le chargement du contenu de l'iframe n'est pas bloquant pour l'affichage principale de la page dans laquelle l'iframe est intégrée. Son contenu est chargé de manière asynchrone.

Le projet AMW est disponible sur GitHub, n'hésitez pas à l'utiliser, à l'enrichir, à l'améliorer !

Le plus simple est de commencer par adapter le fichier "card.html" qui réalise le rendu des fiches produits et qui s'appuie sur Bootstrap et JQuery.

N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous utilisez AMW ou si vous voyez des améliorations possibles !