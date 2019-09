Cloudcraft, Hava, Cloudockit : Simplifiez-vous l'analyse des architectures Cloud AWS / Azure / GCP existantes !

Vous souhaitez construire l'architecture d'une solution Cloud sur Amazon AWS ou bien analyser l'architecture d'une solution sur AWS ? Testez la plateforme cloudcraft.co, elle vous permettra d'analyser les ressources déployées et de dessiner un schéma d'architecture 3D sur la base des composants détectés. En plus de produire des schémas en 3D de très bonne qualité, elle est aussi en mesure d'estimer le coût de fonctionnement de la solution.

Une version gratuite et limitée de cloudcraft.co est disponible en ligne si vous souhaitez vous amuser avec l'outil. Pour permettre de visualiser en live depuis cloudcraft.co vos composants sur Amazon AWS, vous devrez payer un abonnement pro à 49$ par mois.





Si vous souhaitez un outil qui supporte les clouds Amazon AWS et Microsoft Azure, vous pouvez regarder du côté de la plateforme hava.io. Les dessins générés n'ont pas un effet "Whaou" comme ceux produits par Cloudcraft, mais ils respectent l'iconographie des deux clouds providers Azure et AWS et permettent d'être compris par des personnes formées sur ces clouds. Un comparatif (non neutre) d'Hava et de Cloudcraft est disponible sur le blog d'Hava si vous souhaitez comprendre la liste des différences majeures entre les deux plateformes.

Enfin, si vous souhaitez analyser une souscription Azure, AWS, GCP... Vous pouvez regarder du côté de cloudockit.com . Cette solution en ligne vous permet de produire un document Word/Visio complet décrivant l'architecture de la plateforme cloud que vous souhaitez analyser.

Il y a un peu de magie derrière Cloudockit et le document produit ne vous servira pas à grand-chose si vos ressources cloud ne sont pas bien organisées, mais l'outil peut vous permettre de gagner un temps précieux dans votre analyse si vous êtes un FinOps à la recherche d'optimisations de coûts sur le cloud !

Bonne analyse !