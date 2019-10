Clash Of Code : Apprenez à développer en jouant à des défis multijoueurs !

Vous souhaitez vous améliorer vos compétences de développeur tout en vous amusant ?

Je vous invite à découvrir Clash Of Code.

Clash Of Code est un jeu en ligne proposée sur la plateforme CodingGame qui consiste à résoudre des petits défis de développement contre d'autres développeurs pendant 15 minutes max.

3 modes de jeu Clash Of Code sont proposés :

Fastest : Vous devez terminer le défi aussi vite que possible.

Vous devez terminer le défi aussi vite que possible. Shortest : Vous devez écrire le code le plus concis. Prenez votre temps pour parvenir à la solution la plus courte !

Vous devez écrire le code le plus concis. Prenez votre temps pour parvenir à la solution la plus courte ! Reverse : Vous devez deviner ce qu’il y a à faire en observant le jeu de tests fourni.

La plateforme supporte la majorité des langages de développement : PHP, JS, Java, C#, C++, Python ... ! Les meilleurs développeurs sur Code Clash développent en JS et Python, ce sont des langages qui offrent le plus de simplicité et d'efficience de développement sur ce type d'exercices de manipulation de chaines de caractère, tableau ...

Une fois connecté à la plateforme, vous pouvez soit jouer contre des inconnus, soit contre des amis et/ou collègues en créant des salles de clash privées limitées à 12 joueurs simultanés.

C'est ludique, enrichissant et parfois déroutant. Les joueurs les plus avancés peuvent même proposer leur propre clash sur la plateforme. Si vous avez renseigné le nom de votre entreprise, vous pouvez même découvrir le classement de vos collègues clasheurs !

Bon code clashing !