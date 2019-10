🌡J'installe un thermostat intelligent Google NEST !

L'hiver approchant, j'ai pris la décision de remplacer mon thermostat "idiot" par un thermostat connecté et intelligent afin d'optimiser ma consommation d'énergie depuis mon récent passage chez Enercoop (voir code de parrainage Enercoop).

Pourquoi ce thermostat est considéré comme intelligent ?

Le thermostat Google NEST est considéré comme intelligent, car il utilise des algorithmes prédictifs capables d'anticiper le chauffage de votre maison en fonction de la météo, de l'humidité, de la courbe de montée en chauffe de votre habitation, de l'inertie de votre maison, de votre localisation et de vos habitudes de vie ...

Plusieurs choix de thermostats se sont présentés à moi quand j'ai regardé les avis sur Internet, il y a tout d'abord le Google NEST, le fameux thermostat Netatmo avec un design réalisé par Philippe Starck et enfin un petit acteur Nantais, Qivivo.

Tous annoncent des Ă©conomies d'Ă©nergie pouvant atteindre 30% voire 40% pour Qivivo.

Un thermostat intelligent peut donc être rentabilisé dès la première année pour certains utilisateurs.

Dans mon cas, j'ai retenu le thermostat Google NEST 3ème génération en me disant :

Qu'il aura un plus long support dans le temps que les autres acteurs (je me trompe probablement en disant cela).

Qu'il sera plus intelligent, car issu d'une 3ème génération de thermostat (là encore je me dis que le marketing Google a bien fait de positionné 3ème génération dans le nom de son produit, l'intélligence n'est probablement intégré au produit mais sur un service dans le cloud).

Qu'il sera bien intégré à Google Home.

Qu'il fournira de nombreuses API pour moi développeur.

Qu'il supporte aussi la gestion de l'eau chaude sanitaire.

Qu'il est plutĂ´t design !

Après avoir reçu le colis, l'installation du thermostat Google NEST est assez simple ... À condition que le mode d'emploi de votre chaudière le soit ! Dans mon cas, j'ai une chaudière GIALIX avec une documentation réalisée par et pour des professionnels. Après quelques tentatives, j'ai pu valider le montage du thermostat. Il m'a juste manqué un câble gainé de 4 fils pour faire passer proprement l'alimentation en 230V et les deux câbles pour le contact sec entre la chaudière et le boitier "Heat Link". Cette installation via un câble de type "contact sec" est probablement l'installation la plus commune :

Une fois le boitier "Heat Link" installé près de la chaudière, le grand challenge est de trouver un espace pour positionner le boitier rond du thermostat.

Dans l'idéal, il faudrait l'installer :

Près de la chaudière pour profiter de l'alimentation 12V en sortie du "Heat link"

Dans un endroit où vous vivez pour qu'il détecte votre présence.

A l'ombre, afin qu'il prenne une température exacte de la pièce.

Il vous faudra probablement utiliser un socle et une alimentation USB (non fournie) pour pouvoir poser le boitier sur un meuble dans votre pièce de vie. C'est à ce moment-là que vous allez faire un tour Internet et que vous découvrez le prix indécent du socle du boitier Google NEST : 39€ C'est cher pour un adaptateur USB et un socle en acier ...

Une fois le thermostat installé, vous pourrez le contrôler à distance au travers de l'application Google NEST disponible sur Android et iOS. Cette application est capable de vous localiser afin d'optimiser l'extinction ou l'allumage de votre chauffage et de votre eau chaude sanitaire ...

Enfin, si vous êtes développeur comme moi et que vous souhaitez vous amuser avec les API de la plateforme NEST, c'est trop tard, les API vont être supprimées et sont en train d'être remplacées par les API Google Devices accessibles uniquement sur demande auprès de Google.

Le thermostat Google Nest 3ème génération est disponible en réduction au prix de 229€ sur Amazon.

Rendez-vous d'ici 3 mois pour constater les réelles économies d'énergie obtenues grâce à ce thermostat !