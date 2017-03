Vous avez toujours eu envie de vous lancer dans un projet de domotique Opensource, voici les 5 ingrédients utiles pour réussir votre projet domotique si vous avez un peu l'esprit bricoleur.

1. Le kit Raspberry Pi

Ce kit centralisera les informations de votre maison, sa faible consommation d'énergie et son faible encombrement font de lui une solution parfaite. Comptez 71€ pour un kit complet incluant Rapsberry Pi, boitier et carte SD.

2. Le dongle ZWave USB

Ce dongle USB z-stick GEN5 supporte les dernières normes ZWave plus, il vous permettra d'interconnecter vos objets ZWave à votre Raspberry Pi. Comptez 54€ pour le modèle ZWave Plus et 30€ pour l'ancien modèle.

3. Le dongle 3G et une carte SIM Free à 0€

Ce dongle 3G USB vous permettra d'envoyer et recevoir des SMS gratuitement grâce à une SIM Free à 0€ si vous êtes client Free. Il vous permettra d'être alerté par SMS en cas de fuite d'eau à votre domicile. Comptez un prix de 31€ pour ce Dongle 3G.

4. Des objets connectés ZWave

En fonction de votre projet, le catalogue des objets ZWave vous offre une large gamme de produits allant de 10 à 60€ en fonction de l'objet. Les marques les plus connues sont Fibaro et Aeotec.

Les objets ZWave les plus rependus sont les suivants :

5. Une stack logicielle opensource : Node-Red / MQTT / ZWave2MQTT

Enfin, le dernier ingrédient concerne la partie logicielle. Pour cela je vous conseille :

Node-Red pour la programmation de vos scénarios. Il s'agit d'un excellent logiciel Opensource réalisé en Node par IBM.

Un bus MQTT mosquitto pour la centralisation des événements sur un bus de données.

ZWave2MQTT, mon bridge permettant d'interconnecter un bus MQTT à un réseau ZWave.

Voici un assemblage disponible sur GitHub que je maintiens : https://github.com/ltoinel/domogeeek

En synthèse, le coût du projet est de 150€ pour la box domotique Opensource et de 10€ à 500€ en fonction de la quantité d'objets que vous souhaitez déployer. A vous de jouer !