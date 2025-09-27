Geeek.org 🗲 Le Blog Geek & High Tech 100% Indépendant
Epieos : L'OSINT accessible à tous !
Je vous avais présenté Sherlock, un outil OSINT open source, dans un précédent article. Référence incontournable pour retrouver des informations à partir d’un pseudonyme, Sherlock reste cependant réservé aux profils un peu techniques, avec des compétences en ligne de commande et en environnement Linux.

Un Google de l’OSINT ?

Imaginez maintenant un outil aussi puissant, mais bien plus simple à utiliser. Un moteur de recherche pour l'OSINT, accessible à tous, même sans connaissances informatiques avancées. C’est exactement ce que propose Epieos.com.

Epieos est une plateforme en ligne qui facilite l’accès à l’OSINT en permettant la recherche d’informations publiques à partir d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone. Elle interroge plus de 200 sources en ligne pour extraire des données potentiellement liées à une identité.

Fonctionnalités et accès

La plateforme permet par exemple de découvrir :

  • Les comptes associés à un e-mail
  • Les fuites de données connues
  • Des profils sur les réseaux sociaux
  • Des données WHOIS
  • Et plus encore…

Un accès gratuit est disponible pour tester les fonctionnalités de base. Pour débloquer toutes les options de recherche avancée, un abonnement premium est proposé à 29,99 € par mois.

Si vous souhaitez controler l'exposition de vos données sur Internet, Epieos est une solution très intéressante à tester dès aujourd'hui. C'est une belle découverte.

