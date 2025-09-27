Epieos : L'OSINT accessible à tous !

Je vous avais présenté Sherlock, un outil OSINT open source, dans un précédent article. Référence incontournable pour retrouver des informations à partir d’un pseudonyme, Sherlock reste cependant réservé aux profils un peu techniques, avec des compétences en ligne de commande et en environnement Linux.

Un Google de l’OSINT ?

Imaginez maintenant un outil aussi puissant, mais bien plus simple à utiliser. Un moteur de recherche pour l'OSINT, accessible à tous, même sans connaissances informatiques avancées. C’est exactement ce que propose Epieos.com.

Epieos est une plateforme en ligne qui facilite l’accès à l’OSINT en permettant la recherche d’informations publiques à partir d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone. Elle interroge plus de 200 sources en ligne pour extraire des données potentiellement liées à une identité.

Fonctionnalités et accès

La plateforme permet par exemple de découvrir :

Les comptes associés à un e-mail

Les fuites de données connues

Des profils sur les réseaux sociaux

Des données WHOIS

Et plus encore…

Un accès gratuit est disponible pour tester les fonctionnalités de base. Pour débloquer toutes les options de recherche avancée, un abonnement premium est proposé à 29,99 € par mois.

Si vous souhaitez controler l'exposition de vos données sur Internet, Epieos est une solution très intéressante à tester dès aujourd'hui. C'est une belle découverte.

