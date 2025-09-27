Epieos : L'OSINT accessible à tous !
Je vous avais présenté Sherlock, un outil OSINT open source, dans un précédent article. Référence incontournable pour retrouver des informations à partir d’un pseudonyme, Sherlock reste cependant réservé aux profils un peu techniques, avec des compétences en ligne de commande et en environnement Linux.
Un Google de l’OSINT ?
Imaginez maintenant un outil aussi puissant, mais bien plus simple à utiliser. Un moteur de recherche pour l'OSINT, accessible à tous, même sans connaissances informatiques avancées. C’est exactement ce que propose Epieos.com.
Epieos est une plateforme en ligne qui facilite l’accès à l’OSINT en permettant la recherche d’informations publiques à partir d’une adresse e-mail ou d’un numéro de téléphone. Elle interroge plus de 200 sources en ligne pour extraire des données potentiellement liées à une identité.
Fonctionnalités et accès
La plateforme permet par exemple de découvrir :
- Les comptes associés à un e-mail
- Les fuites de données connues
- Des profils sur les réseaux sociaux
- Des données WHOIS
- Et plus encore…
Un accès gratuit est disponible pour tester les fonctionnalités de base. Pour débloquer toutes les options de recherche avancée, un abonnement premium est proposé à 29,99 € par mois.
Si vous souhaitez controler l'exposition de vos données sur Internet, Epieos est une solution très intéressante à tester dès aujourd'hui. C'est une belle découverte.
N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Geeek ouvert à tous les lecteurs du blog pour continuer la discussion.