🍕 Recette Pizza Maison : Résultat parfait comme au resto !

Vous rêvez de faire des pizzas maison aussi bonnes qu’au restaurant ?

Cette semaine je vous fais sortir de la Tech et que je vous partage mes astuces pour réaliser de très bonnes pizzas. Vous remarquerez dans cet article qu'il est plus simple d'installer un serveur sous Linux que de cuisiner de bonnes pizzas.

Après 6 mois d’expérimentations et d’optimisations, j’ai enfin trouvé la recette idéale et les bons outils pour réussir une pâte parfaite, une cuisson croustillante.

Voici mon guide complet pour faire des pizzas comme un pro, chez vous, sans matériel de pizzaiolo mais avec des astuces 100% Geeek.

🧾 Le choix de la farine pour une pizza réussie

Pourquoi utiliser une farine riche en gluten ?

Une bonne pâte à pizza repose sur une farine avec une teneur élevée en gluten, indispensable pour obtenir une élasticité parfaite et une texture moelleuse à l’intérieur, croustillante à l’extérieur.

La farine Caputo : la référence italienne

La farine Caputo Tipo 00 est une institution à Naples. Spécialement conçue pour les pizzas, elle offre un rendu proche des meilleures pizzerias italiennes.

Personnellement, j’utilise ce kit 4 kg + levure qui me permet de faire environ 25 pizzas. A raison de 3 pizzas par semaine, je renouvelle ma commande tous les 3 mois environ.

Si vous connaissez des farines de grande surface qui permettent d'obtenir des résultats identiques à la farine Caputo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'ai personnellement rien trouvé de comparable en terme de qualité.

📐 Recette de pâte à pizza maison

Proportions exactes pour des pizzas de 30 cm

Je me base sur les quantités officielles de Caputo, que j’adapte grâce à un simple produit en croix.

Ma recette permet de produire des pâtons de 230 g, ce qui correspond à des pizzas de 30 cm de diamètre.

Ingrédients / Quantités Recette Officielle Caputo 4 Pizzas 3 Pizzas 2 Pizzas 1 Pizza Farine 1550 g 548 g 411 g 274 g 137 g Sel 45 g 16 g 12 g 8 g 4 g Eau 1000 g 356 g 267 g 178 g 89 g Levure 2 g 0,53 g 0,40 g 0,27 g 0,13 g Poids total 2597 g 920 g 690 g 460 g 230 g

🥣 Préparation de la pâte à pizza maison

Étapes de pétrissage (robot pâtissier)

Farine dans le bol du robot.

Levure + eau fraîche dans un verre.

Sel dans un autre verre.

Méthode :

Versez 4/5 de l’eau lentement sur la farine en pétrissant 1 minute au robot. Laissez pétrir 2 minutes. Attention, la pate ne doit pas s'aglomérer pour former une grosse boule mais doit rester en petits morceaux lors du pétrissage. Ajoutez le sel + le reste d’eau. Laissez pétrir encore 1 minute, une boule de pate va se former.

Temps de repos

Consommation le jour même : laissez reposer 4 à 5 heures à température ambiante avant cuisson.

: laissez reposer 4 à 5 heures à température ambiante avant cuisson. Préparation la veille : laissez pousser 1h, puis positionnez la pâte au frigo dans une boîte hermétique. Sortez-la et divisez-la 1h avant de l'utiliser.

✋ Façonnage : former les pâtons

Au moins 1h minutes avant cuisson, divisez la pâte en pâtons de 230 g. Etirer la pâte dans un sens et repliez la, faites de même dans l'autre sens et formez un boule bien ronde.

Cela permet au pâton d'être plus souple lors de son travail.

Astuce pro : la semoule de riz

Pour étaler sans coller, j’utilise de la semoule de riz extra-fine. Elle donne une texture croustillante très agréable à la cuisson. J'utilise de la semoule extra-fine Panzani, c'est celle que l'on trouve le plus facilement en grande surface en France.

Méthode :

Aplatissez le centre du pâton avec les doigts. Étirez vers les bords en gardant une belle bordure épaisse. Transférez la pâte sur une grille de cuisson de 30cm de diamètre. Garnissez selon vos goûts (sauce tomate maison, mozzarella, légumes, charcuterie, etc.).

🔥 Cuisson de la pizza maison au four

Utiliser une pierre à pizza dans un four classique

Même sans four à bois, il est possible d’avoir une cuisson parfaite :

Placez une pierre à pizza au dernier étage de votre four.

au dernier étage de votre four. Préchauffez au moins 30 minutes en mode grill avec le thermostat au max.

avec le thermostat au max. Cela permet à la pierre d’atteindre une température idéale pour une cuisson rapide.

Temps de cuisson optimal

Durée : 3 minutes 20 secondes.

: 3 minutes 20 secondes. Résultat : bord croustillant, fond cuit, garniture fondante.

Mais ce temps est variable en fonction de chaque four, le miens est un four Siemens assez classique.

Le service

Je sers mes pizzas directement sur une planche en bambou, les rainures me permettent de découper parfaitement les pizzas.

✅ Résumé : les points clés pour une pizza maison réussie

✅ Farine Caputo riche en gluten.

✅ Pétrissez la pate en mode "crumble", la pate ne doit jamais s'aglomérer lors du pétrissage.

✅ Utilisez de l'eau fraiche mélangée à la levure lors du pétrissage.

✅ Respectez la recette au gramme près.

✅ Laissez bien reposer la pâte pendant plusieurs heures voir préparez-la la veille.

✅ Utilisez de la semoule de riz extra-fine pour étaler la pâte plus facilement et lui donner une texture de vraie pizza.

✅ Utilisez une pierre à pizza pour une cuisson rapide et parfaite.

✅ Divisez la pâte en pâtons de 230 g pour des pizzas de 30 cm de diamètre.

💬 Votre avis m’intéresse !

Avez-vous testé cette méthode ? Avez-vous une astuce à partager ? Des questions ou commentaires ? N'hésitez pas à laisser un message en dessous de l'article ou passez sur le serveur Discord Geeek.