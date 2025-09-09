GitHub Copilot ChatModes : Transformez votre Agent en Expert !

Vous utilisez GitHub Copilot dans votre quotidien de développeur / ingénieur logiciel ?

Saviez-vous que vous pouviez aller bien plus loin que la simple autocomplétion de code ?

Grâce à une fonctionnalité encore assez méconnue — les ChatModes — vous pouvez configurer Github Copilot dans VSCode pour qu’il adopte différents rôles : DBA, expert sécurité, architecte logiciel, consultant fonctionnel, etc.

De quoi est constitué un Chatmode ?



Il s'agit tout simplement d'un fichier au format Markdown avec un titre, une liste d'outils que l'agent peut utiliser (serveurs MCP, extensions locales ...) et d'un prompt décrivant la tâche que l'agent doit effectué quand il est sollicité.



Le fonctionnement des Chatmodes est décrit sur cette page du site VSCode.

Voici deux repositories GitHub incontournables pour vous aider à exploiter tout le potentiel de GitHub Copilot et le transformer en véritable agents experts sur mesure capable d'exécuter des tâches préétablies en toute autonomie.

Ce dépôt officiel maintenu par GitHub recense des ressources, des astuces, des extensions VS Code, et des exemples de prompts pour mieux exploiter Copilot.

Un vrai hub communautaire pour les développeurs qui veulent pousser l'expérience plus loin.

On y trouve notamment :

Des guides d’optimisation de prompts

Des intégrations Copilot avec d'autres outils DevOps

Des cas d’usage concrets dans différents langages

Mais aussi un large choix de Chatmodes.

Ce dépôt communautaire propose une sélection impressionnante de "ChatModes" prêts à l’emploi.



Chaque ChatMode correspond à un rôle précis que vous pouvez assigner à Copilot, en lui injectant un contexte spécifique (prompt de démarrage, consignes, tonalité, etc.).

Exemples de ChatModes disponibles :

SQL DBA : pour générer, optimiser ou analyser des requêtes SQL complexes

: pour générer, optimiser ou analyser des requêtes SQL complexes Security Expert : pour détecter les vulnérabilités potentielles dans votre code

: pour détecter les vulnérabilités potentielles dans votre code Frontend Architect : pour des recommandations UI/UX ou des choix technologiques pertinents

💡 En conclusion

GitHub Copilot ne se limite plus à "juste" compléter du code dans votre IDE.

Avec les ChatModes apparus il y a quelques semaines dans VSCode et les repositories ci-dessus, vous pouvez désormais façonner un véritable Coding Agent, capable de vous accompagner comme un expert thématique.

Votre seule limite ? les quotas d'appels au modèles premium comme Claude 4 très apprécié des développeurs.



Si vous êtes un développeur exigeant, ces ressources sont à bookmarker d’urgence dans votre navigateur préféré. Un serveur MCP est aussi disponible pour accéder au premier repository directement depuis VSCode.



N'hésitez pas à passer sur le serveur Discord du blog Geeek pour discuter coding agent.



Pour aller plus loin avec Github Copilot :