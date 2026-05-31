Google a pris la main sur votre site (et ne vous a rien demandé)

Voilà plus de vingt ans que je publie sur ce blog Geeek, et jamais Google ne m'a autant donné l'impression de décider à ma place de qui je suis. Verdict après enquête : entre 2024 et 2026, le moteur a retiré aux éditeurs le contrôle de leur propre fiche et les articles du blog Geeek ont été supprimés de Google News car la fréquence de publication ne doit pas être assez soutenue pour satisfaire les algorithmes.

Le Publisher Center de Google, l'ancien tableau de bord pour administrer la publication de son feed de contenu, a été vidé. Ce sont désormais les algorithmes qui fabriquent votre profil tout seuls, à partir de vos signaux publics, avec une mention « profil généré par Google » collée dessus. Et quand de vrais leviers d'édition sont arrivés début 2026, Google les a réservés à une cinquantaine d'éditeurs triés sur le volet. Si vous avez un site de contenu, voici ce qui a changé et le strict nécessaire à régler.

Dans le cas du blog, la page Discover ne contient même pas le bouton "suivre" que l'on retrouve sur de nombreuses autres pages de blog.

J'essaie dans cet article de vous présenter ma compréhension du mécanisme de Knowlegde Graph mis en place par Google. Vous allez probablement découvrir que plein de nouveautés sont désormais disponibles si vous aussi vous publiez comme moi du contenu sur le Web.

Où sont publiés les news de votre site chez Google ?

Dès lors que vous publiez du contenu, Google va l'indexer pour permettre aux utilisateurs du moteur de recherche de le trouver via le mécanisme de recherche traditionnel.

Vos contenus peuvent aussi apparaitre dans différents autres endroits importants qui peuvent drastiquement augmenter la visibilité et l'audience de votre site :

Sur la page de Recherche Google , sur une requête chaude, le carrousel « À la une » (Top Stories) liste les articles avec une vignette, le titre, et votre favicon collé au nom du site.

, sur une requête chaude, le carrousel « À la une » (Top Stories) liste les articles avec une vignette, le titre, et votre favicon collé au nom du site. Dans Discover , le fil personnalisé sous la barre de recherche (app Google, nouvel onglet Chrome Android), vos articles passent en grandes cartes : grande image, titre, favicon + nom. Un appui sur le nom mène à votre profil et son bouton Suivre.

, le fil personnalisé sous la barre de recherche (app Google, nouvel onglet Chrome Android), vos articles passent en grandes cartes : grande image, titre, favicon + nom. Un appui sur le nom mène à votre profil et son bouton Suivre. Dans Google News, l'app dédiée et news.google.com , via les sections À la une, Pour vous et Suivis. Un appui sur le nom de votre publication ouvre votre page de publication, celle qui est désormais générée automatiquement.

Autrement dit, ce que le lecteur perçoit de vous tient en quatre éléments : un favicon, un nom de site, une image et un profil. L'ensemble de ces informations proviennent désormais de vos métadonnées à condition de sachiez ce que c'est et qu'elles soient correctement configurées sur votre site.

Trois outils mis à disposition par Google

Google met à disposition 3 outils à obsolument connaitre en tant que producteur de contenu :

Profil Discover ( profile.google.com/cp/… ) : fiche auto-générée, non modifiable dans 99% des cas.

( ) : fiche auto-générée, non modifiable dans 99% des cas. Sources préférées ( google.com/preferences/source ) : réglage côté lecteur qui vous met en avant dans les Top Stories, Discover et les réponses IA.

( ) : réglage côté lecteur qui vous met en avant dans les Top Stories, Discover et les réponses IA. Publisher Center : l'ancien outil de config, aujourd'hui quasi vide.

Je vous détaille ces 3 outils dans la suite de l'article.

1. Le nouveau profil Discover

Courant 2025, Google a sorti une page de profil par éditeur sous profile.google.com/cp/ , dans la foulée du bouton Suivre annoncé le 17 septembre 2025.

Elle se monte automatiquement : nom, abonnés, liens sociaux récupérés dans le Knowledge Graph, derniers articles.

L'identifiant à rallonge dans l'URL ( /cp/Eg8KDXd3dy5nZWVlay5vcmc= ) n'a rien de magique : c'est du protobuf en base64 qui enveloppe l'URL de votre site. Décodé, cela donne www.geeek.org .

Si vous souhaitez connaitre l'URL Google Discover de votre site , voici un petit widget qui vous permettra de la trouver :

Discover · profile.google.com Trouvez l'URL de votre profil Google Discover Saisissez l'adresse de votre site. L'outil reconstruit l'identifiant encodé (protobuf + base64) que Google utilise dans l'URL de votre fiche éditeur. URL ou domaine du site Générer URL du profil Copier l'URL Ouvrir dans Google ↗ L'URL est calculée de façon déterministe à partir du domaine. Elle ne s'ouvrira sur une vraie fiche que si Google a déjà généré un profil pour ce site : une absence de page signale le plus souvent que le site n'est pas (encore) éligible à Discover.

Un site est généralement éligible à une fiche dès qu'il possède une entité dans le Knowledge Graph et publie régulièrement. Cette entité, Google la nourrit avec vos données structurées.

Le défaut le plus fréquent de ces fiches, des liens sociaux manquants, se corrige donc en amont via les sameAs de votre schema Organization et un lien vers votre page d'accueil.

Les profils éditables (bannière, liens, posts épinglés) sont réservés depuis mars 2026 à une cinquantaine d'éditeurs choisis par Google, sans procédure de candidature publique. A date, cette page n'est pas modifiable pour la majorité des éditeurs de contenu.

2. Les sources préférées

Le lecteur peut désormais désigner par lui-même les sites qu'il veut voir plus souvent sur les outils Google.

Cela se traduit par un effet direct dans les Top Stories, Discover, et depuis mai 2026 les réponses IA ; dispo en français depuis le 30 avril 2026. Google affirme qu'un lien préféré se fait cliquer deux fois plus, mais ce sont ses chiffres, non vérifiés.

Le hic : ce mécanisme récompense ceux qui ont déjà une audience fidèle. Le badge ne vaut rien tant que des lecteurs ne vont pas vous épingler eux-mêmes.

Ces probablement la raison pour laquelle le site Korben met en avant le bouton Google d'ajoute de source préférée en dessous de ces articles.

Deux points concrets :

Seuls les domaines et sous-domaines sont éligibles, pas les sous-répertoires : /blog est exclu d'office.

est exclu d'office. Pour pousser vos lecteurs : le deeplink https://google.com/preferences/source?q=https://votre-domaine.tld , et le bouton officiel que Google fournit en français.

A titre d'exemple, je vous invite à cliquer sur ce lien pour ajouter Geeek.org à vos sources préférées si vous appréciez le contenu publié :

https://google.com/preferences/source?q=https://www.geeek.org

3. Le Publisher Center

Le Publisher Center qui autrefois permettait aux éditeurs de gérer les informations de leur contenu ne sert plus qu'à la monétisation par abonnement (Reader Revenue Manager) et à News Showcase. Sinon, passez votre chemin et concentrez-vous sur vos métadonnées.

Vous devez tout de même faire attention à ce que votre nom de la publication sur Google Publisher corresponde exactement au nom de publication de votre blog au sein de ses métadonnées 'Organisation".

Les métadonnées, la source de vérité

Une fois que vous avez compris que les métadonnées de votre blog servent à Google pour permettre de comprendre votre contenu et le publier, voici quelques éléments sur lesquels vous devez absolument faire attention :

Favicon : carré, plus de 48 px, URL stable. C'est votre logo Google Actualités.

: carré, plus de 48 px, URL stable. C'est votre logo Google Actualités. Nom de site : via le schema WebSite sur la home.

: via le schema sur la home. Organization + sameAs + logo : le bloc le plus négligé. Le logo n'est pas le favicon (logotype d'au moins 112 px). Les sameAs (X, YouTube, Mastodon, profil auteur) alimentent directement votre profil Discover.

: le bloc le plus négligé. Le logo n'est pas le favicon (logotype d'au moins 112 px). Les (X, YouTube, Mastodon, profil auteur) alimentent directement votre profil Discover. Article / NewsArticle + dates : soignez les dates de publication et de modification.

: soignez les dates de publication et de modification. max-image-preview:large + image d'au moins 1200 px en 16:9 (via og:image ) : la condition pour décrocher la grande vignette Discover plutôt qu'une miniature.

(via ) : la condition pour décrocher la grande vignette Discover plutôt qu'une miniature. Flux RSS/Atom dans le <head> : la clé du bouton Suivre.

Ces informations sont à poser une fois dans le <head> de la page d'accueil (éditeur de template ou injection de code).

L' @id évite qu'un balisage natif crée une entité concurrente.

<meta name="robots" content="max-image-preview:large"> <script type="application/ld+json"> [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "WebSite", "@id": "https://votre-domaine.tld/#website", "name": "Mon site", "url": "https://votre-domaine.tld/" }, { "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization", "@id": "https://votre-domaine.tld/#organization", "name": "Mon site", "url": "https://votre-domaine.tld/", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://votre-domaine.tld/logo.png", "width": 512, "height": 512 }, "sameAs": [ "https://twitter.com/votrecompte", "https://www.youtube.com/@votrechaine", "https://mastodon.social/@votrecompte" ] } ] </script>

Reste à tester la home et un billet dans le Rich Results Test et l'inspecteur d'URL de la Search Console, puis demander une réindexation.

En Synthèse

Google a démonté ce que les éditeurs maîtrisaient pour le remplacer par des fiches qu'il génère grâce à vos métadonnée. Il a actuellement réservé l'édition de ses fiches à un club très fermé.

Au travers de ses algorithmes, il peut choisir les source de contenu qu'il autorise au non sur ses plateformes, impactant finalement très fortement l'audience et la monétisation des sites mis en avant. Google peut aussi décider de mettre en avant des sites utilisant Adsense plutot que les autres sites pour augmenter son chiffre d'affaire, ceci n'a pas été démontré mais c'est techniquement possible.

Si vous êtes un petit blog indépendant, il est probable que vous ne serez jamais relayé sur Google News sauf si vous y consacrez un temps important chaque semaine. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à réagir en dessous de cet article au travers d'un commentaire ou de passer discuter sur le serveur Discord Geeek.org.