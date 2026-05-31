Google a pris la main sur votre site (et ne vous a rien demandé)
Voilà plus de vingt ans que je publie sur ce blog Geeek, et jamais Google ne m'a autant donné l'impression de décider à ma place de qui je suis. Verdict après enquête : entre 2024 et 2026, le moteur a retiré aux éditeurs le contrôle de leur propre fiche et les articles du blog Geeek ont été supprimés de Google News car la fréquence de publication ne doit pas être assez soutenue pour satisfaire les algorithmes.
Le Publisher Center de Google, l'ancien tableau de bord pour administrer la publication de son feed de contenu, a été vidé. Ce sont désormais les algorithmes qui fabriquent votre profil tout seuls, à partir de vos signaux publics, avec une mention « profil généré par Google » collée dessus.[1][2] Et quand de vrais leviers d'édition sont arrivés début 2026, Google les a réservés à une cinquantaine d'éditeurs triés sur le volet.[2:1][3] Si vous avez un site de contenu, voici ce qui a changé et le strict nécessaire à régler.
Dans le cas du blog, la page Discover ne contient même pas le bouton "suivre" que l'on retrouve sur de nombreuses autres pages de blog.
J'essaie dans cet article de vous présenter ma compréhension du mécanisme de Knowlegde Graph mis en place par Google. Vous allez probablement découvrir que plein de nouveautés sont désormais disponibles si vous aussi vous publiez comme moi du contenu sur le Web.
Où sont publiés les news de votre site chez Google ?
Dès lors que vous publiez du contenu, Google va l'indexer pour permettre aux utilisateurs du moteur de recherche de le trouver via le mécanisme de recherche traditionnel.
Vos contenus peuvent aussi apparaitre dans différents autres endroits importants qui peuvent drastiquement augmenter la visibilité et l'audience de votre site :
- Sur la page de Recherche Google, sur une requête chaude, le carrousel « À la une » (Top Stories) liste les articles avec une vignette, le titre, et votre favicon collé au nom du site.[1:1]
- Dans Discover, le fil personnalisé sous la barre de recherche (app Google, nouvel onglet Chrome Android), vos articles passent en grandes cartes : grande image, titre, favicon + nom. Un appui sur le nom mène à votre profil et son bouton Suivre.[2:2]
- Dans Google News, l'app dédiée et
news.google.com, via les sections À la une, Pour vous et Suivis. Un appui sur le nom de votre publication ouvre votre page de publication, celle qui est désormais générée automatiquement.[1:2]
Autrement dit, ce que le lecteur perçoit de vous tient en quatre éléments : un favicon, un nom de site, une image et un profil. L'ensemble de ces informations proviennent désormais de vos métadonnées à condition de sachiez ce que c'est et qu'elles soient correctement configurées sur votre site.
Trois outils mis à disposition par Google
Google met à disposition 3 outils à obsolument connaitre en tant que producteur de contenu :
- Profil Discover (
profile.google.com/cp/…) : fiche auto-générée, non modifiable dans 99% des cas.[2:3]
- Sources préférées (
google.com/preferences/source) : réglage côté lecteur qui vous met en avant dans les Top Stories, Discover et les réponses IA.[4][5]
- Publisher Center : l'ancien outil de config, aujourd'hui quasi vide.[6]
Je vous détaille ces 3 outils dans la suite de l'article.
1. Le nouveau profil Discover
Courant 2025, Google a sorti une page de profil par éditeur sous
profile.google.com/cp/, dans la foulée du bouton Suivre annoncé le 17 septembre 2025.[7][2:4]
Elle se monte automatiquement : nom, abonnés, liens sociaux récupérés dans le Knowledge Graph, derniers articles.[3:1]
L'identifiant à rallonge dans l'URL (
/cp/Eg8KDXd3dy5nZWVlay5vcmc=) n'a rien de magique : c'est du protobuf en base64 qui enveloppe l'URL de votre site. Décodé, cela donne
www.geeek.org.
Si vous souhaitez connaitre l'URL Google Discover de votre site , voici un petit widget qui vous permettra de la trouver :
Trouvez l'URL de votre profil Google Discover
Saisissez l'adresse de votre site. L'outil reconstruit l'identifiant encodé (protobuf + base64) que Google utilise dans l'URL de votre fiche éditeur.
L'URL est calculée de façon déterministe à partir du domaine. Elle ne s'ouvrira sur une vraie fiche que si Google a déjà généré un profil pour ce site : une absence de page signale le plus souvent que le site n'est pas (encore) éligible à Discover.
Un site est généralement éligible à une fiche dès qu'il possède une entité dans le Knowledge Graph et publie régulièrement.[8] Cette entité, Google la nourrit avec vos données structurées.
Le défaut le plus fréquent de ces fiches, des liens sociaux manquants, se corrige donc en amont via les
sameAs de votre schema
Organization et un lien vers votre page d'accueil.[8:1]
Les profils éditables (bannière, liens, posts épinglés) sont réservés depuis mars 2026 à une cinquantaine d'éditeurs choisis par Google, sans procédure de candidature publique.[2:5][3:2] A date, cette page n'est pas modifiable pour la majorité des éditeurs de contenu.
2. Les sources préférées
Le lecteur peut désormais désigner par lui-même les sites qu'il veut voir plus souvent sur les outils Google.
Cela se traduit par un effet direct dans les Top Stories, Discover, et depuis mai 2026 les réponses IA ; dispo en français depuis le 30 avril 2026.[5:1][9] Google affirme qu'un lien préféré se fait cliquer deux fois plus, mais ce sont ses chiffres, non vérifiés.[5:2][10]
Le hic : ce mécanisme récompense ceux qui ont déjà une audience fidèle.[10:1] Le badge ne vaut rien tant que des lecteurs ne vont pas vous épingler eux-mêmes.
Ces probablement la raison pour laquelle le site Korben met en avant le bouton Google d'ajoute de source préférée en dessous de ces articles.
Deux points concrets :
- Seuls les domaines et sous-domaines sont éligibles, pas les sous-répertoires :
/blogest exclu d'office.[4:1]
- Pour pousser vos lecteurs : le deeplink
https://google.com/preferences/source?q=https://votre-domaine.tld, et le bouton officiel que Google fournit en français.[4:2]
A titre d'exemple, je vous invite à cliquer sur ce lien pour ajouter Geeek.org à vos sources préférées si vous appréciez le contenu publié :
https://google.com/preferences/source?q=https://www.geeek.org
3. Le Publisher Center
Le Publisher Center qui autrefois permettait aux éditeurs de gérer les informations de leur contenu ne sert plus qu'à la monétisation par abonnement (Reader Revenue Manager) et à News Showcase.[6:1] Sinon, passez votre chemin et concentrez-vous sur vos métadonnées.
Vous devez tout de même faire attention à ce que votre nom de la publication sur Google Publisher corresponde exactement au nom de publication de votre blog au sein de ses métadonnées 'Organisation".
Les métadonnées, la source de vérité
Une fois que vous avez compris que les métadonnées de votre blog servent à Google pour permettre de comprendre votre contenu et le publier, voici quelques éléments sur lesquels vous devez absolument faire attention :
- Favicon : carré, plus de 48 px, URL stable. C'est votre logo Google Actualités.[11]
- Nom de site : via le schema
WebSitesur la home.[12]
Organization+
sameAs+ logo : le bloc le plus négligé. Le logo n'est pas le favicon (logotype d'au moins 112 px). Les
sameAs(X, YouTube, Mastodon, profil auteur) alimentent directement votre profil Discover.[13][3:3]
Article/
NewsArticle+ dates : soignez les dates de publication et de modification.[14]
max-image-preview:large+ image d'au moins 1200 px en 16:9 (via
og:image) : la condition pour décrocher la grande vignette Discover plutôt qu'une miniature.[15]
- Flux RSS/Atom dans le
<head>: la clé du bouton Suivre.[15:1]
Ces informations sont à poser une fois dans le
<head> de la page d'accueil (éditeur de template ou injection de code).
L'
@id évite qu'un balisage natif crée une entité concurrente.
<meta name="robots" content="max-image-preview:large">
<script type="application/ld+json">
[
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebSite",
"@id": "https://votre-domaine.tld/#website",
"name": "Mon site", "url": "https://votre-domaine.tld/" },
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Organization",
"@id": "https://votre-domaine.tld/#organization",
"name": "Mon site", "url": "https://votre-domaine.tld/",
"logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://votre-domaine.tld/logo.png", "width": 512, "height": 512 },
"sameAs": [
"https://twitter.com/votrecompte",
"https://www.youtube.com/@votrechaine",
"https://mastodon.social/@votrecompte"
] }
]
</script>
Reste à tester la home et un billet dans le Rich Results Test et l'inspecteur d'URL de la Search Console, puis demander une réindexation.[13:1][15:2]
En Synthèse
Google a démonté ce que les éditeurs maîtrisaient pour le remplacer par des fiches qu'il génère grâce à vos métadonnée. Il a actuellement réservé l'édition de ses fiches à un club très fermé.[2:6][10:2]
Au travers de ses algorithmes, il peut choisir les source de contenu qu'il autorise au non sur ses plateformes, impactant finalement très fortement l'audience et la monétisation des sites mis en avant. Google peut aussi décider de mettre en avant des sites utilisant Adsense plutot que les autres sites pour augmenter son chiffre d'affaire, ceci n'a pas été démontré mais c'est techniquement possible.
Si vous êtes un petit blog indépendant, il est probable que vous ne serez jamais relayé sur Google News sauf si vous y consacrez un temps important chaque semaine. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à réagir en dessous de cet article au travers d'un commentaire ou de passer discuter sur le serveur Discord Geeek.org.
Google, « Google News transitions to automatically-generated publication pages », Aide Publisher Center : favicon utilisé comme logo, nom de site comme titre, flux soumis ignorés. https://support.google.com/news/publisher-center/answer/15898024 ↩︎ ↩︎ ↩︎
Search Engine Land, « Google quietly gave 54 publishers control over their Discover profiles » : profils
profile.google.com/cp/auto-générés, et cohorte de 54 éditeurs aux profils enrichis depuis mars 2026. https://searchengineland.com/google-publishers-control-discover-profiles-477217 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
1492.vision, « Google Discover publisher profiles: 14 months of monitoring » : étude tierce (non officielle) portant sur ~47 000 sites suivis ; mécanisme webFeeds non confirmé par Google, « source overviews » et signalement d'erreur. https://1492.vision/research/discover-publisher-profiles-en ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Google Search Central, « Guide to Preferred Sources » : deeplink, bouton officiel (dont français), éligibilité domaine et sous-domaine uniquement. https://developers.google.com/search/docs/appearance/preferred-sources ↩︎ ↩︎ ↩︎
WinBuzzer, « Google Search Adds Preferred Sources to AI Overviews, AI Mode » (mai 2026) : extension aux réponses IA, doublement des clics annoncé par Google. https://winbuzzer.com/2026/05/30/google-adds-preferred-sources-to-ai-overviews-ai-mode-xcxwbn/ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Google, « Présentation de Publisher Center », Aide Éditeur Google Actualités : rôle résiduel (Reader Revenue Manager, News Showcase). https://support.google.com/news/publisher-center/answer/9606538?hl=fr ↩︎ ↩︎
9to5Google, « Google Discover getting more customization with ability to 'Follow' sites » (17 septembre 2025) : annonce officielle du bouton Suivre. https://9to5google.com/2025/09/17/google-discover-follow/ ↩︎
Search Engine Land, « How Google Discover publisher profiles work and why they matter » : éligibilité à une fiche (entité Knowledge Graph + publication régulière) et correction des liens sociaux manquants via les
sameAsdu schema Organization. https://searchengineland.com/how-google-discover-publisher-profiles-work-478078 ↩︎ ↩︎
Search Engine Journal, « Google's Preferred Sources Is Now A Global SEO Signal » : disponibilité dans toutes les langues au 30 avril 2026. https://www.searchenginejournal.com/googles-preferred-sources-feature-is-now-a-global-seo-signal/573591/ ↩︎
PPC Land, « Google extends Preferred Sources into AI Mode as new sites lose ground » (mai 2026) : dispositif qui récompense les audiences établies, 345 000+ sources sélectionnées. https://ppc.land/google-extends-preferred-sources-into-ai-mode-as-new-sites-lose-ground/ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Google Search Central, « Define Website Favicon for Search Results » : carré 1:1, recommandé > 48 px, URL stable, recrawl de plusieurs jours à semaines. https://developers.google.com/search/docs/appearance/favicon-in-search ↩︎
Search Engine Land, « Google rolling out site names and updated favicon logos in search results » : schema de nom de site, disponible en français dès le lancement. https://searchengineland.com/google-rolling-out-site-names-and-updated-favicon-logos-in-search-results-388714 ↩︎
Google Search Central, « Organization Schema Markup » : logo ≥ 112 px (URL ou
ImageObject),
sameAs, validation via Rich Results Test. https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/organization ↩︎ ↩︎
Google Search Central, « Byline dates » : dates de publication et de modification. https://developers.google.com/search/docs/appearance/publication-dates ↩︎
Google Search Central, « Get on Discover » : éligibilité automatique, fraîcheur, images ≥ 1200 px activées par
max-image-preview:large, flux RSS/Atom dans le
<head>pour le bouton Suivre, trafic moins prévisible. https://developers.google.com/search/docs/appearance/google-discover ↩︎ ↩︎ ↩︎