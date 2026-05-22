Freebox 4.11.1 : Comment fonctionne le nouveau DNS local ?

Avec la mise à jour 4.11.1 du Freebox Server déployée le 20 mai 2026 , Free corrige un oubli historique : les Freebox savent désormais résoudre les noms des appareils du réseau local via leur DNS interne. Une fonctionnalité réclamée sur le bug tracker officiel depuis plus de quinze ans .

Ce que change réellement la 4.11.1

Jusqu'ici, le DNS embarqué dans la Freebox se contentait de relayer vos requêtes vers les résolveurs externes. Pour joindre un NAS ou un Raspberry Pi, il fallait connaître son adresse IP, du type 192.168.1.42 . Et si le bail DHCP changeait, tout tombait.

La 4.11.1 ajoute la brique manquante : « un nom de domaine est maintenant associé automatiquement à chaque périphérique réseau » . Concrètement, le Freebox Server expose un résolveur DNS local capable de répondre à des requêtes du type mon-nas.home ou monserveur.home et de retourner l'IP courante de l'appareil correspondant.

Cette évolution correspond à l'objet du ticket FS#4079, ouvert début 2011 sur le tracker officiel, qui réclamait un couplage DHCP/DNS sur la Freebox . Quinze ans plus tard, c'est enfin fait.

Le mécanisme de résolution DNS est classique, voici les trois étapes :

Le client demande une IP en DHCP. Au passage, l'appareil annonce son hostname (option DHCP 12), ce nom visible dans Freebox OS dans la liste des périphériques. La Freebox enregistre le couple nom ↔ IP . Le bail DHCP est désormais injecté dans la table de résolution du DNS local du Server. Soyons précis : la Freebox lisait déjà le hostname annoncé par chaque appareil, c'est lui qui s'affiche dans la liste des périphériques de Freebox OS. Ce qui manquait jusqu'ici, c'était le pont entre cette information et le résolveur DNS embarqué. Le DNS interne répond aux requêtes. Si la requête correspond à un appareil connu, il renvoie l'IP du LAN. Sinon, relais vers les DNS externes comme avant.

Aucun fichier hosts à maintenir, aucun bail statique forcé. Le hostname annoncé par l'appareil suffit.

Et le suffixe de domaine ?

Free n'a pas communiqué officiellement sur le suffixe utilisé dans le changelog, mais en explorant les écrans du Freebox Server après la mise à jour, on découvre que c'est .home qui a été retenu. Vos appareils sont donc accessibles sous la forme monserveur.home , nas-synology.home , raspberrypi.home , etc.

Choix pragmatique mais discutable techniquement : .home n'est pas réservé par l'IETF pour un usage local. La RFC 8375 a justement créé home.arpa pour combler ce besoin de manière normalisée . À l'inverse, .local est réservé par la RFC 6762 au protocole mDNS (Bonjour, Avahi) et Apple recommande explicitement de ne pas l'utiliser comme suffixe interne Free a donc bien fait de l'écarter.

En pratique, .home est largement répandu sur les box concurrentes et fonctionne sans accroc aujourd'hui. Le seul risque serait qu'un futur registre l'enregistre comme TLD public, mais c'est très improbable vu son usage déjà massif dans les LAN domestiques.

Le nom exact attribué à chacun de vos appareils est visible dans Freebox OS > Périphériques réseau après la mise à jour.

Ce que cela débloque concrètement

Ce serveur DNS local connecté au DHCP vous permet de contacter vos périphériques directement sans que vous ayez connaissance de leur adresse IP :

ssh raspberrypi.home sans relire la liste DHCP à chaque fois

sans relire la liste DHCP à chaque fois Pointer un docker-compose ou un script de backup vers un hostname stable du type nas.home

Configurer Plex, Jellyfin ou Home Assistant sur mobile sans dépendre d'un bail statique

Imprimer sur imprimante-salon.home depuis n'importe quel poste

depuis n'importe quel poste Se passer d'un Pi-hole ou d'un AdGuard Home déployé uniquement pour la résolution locale

Ce DNS local est d'autant plus pratique si vous avez beaucoup d'équipements connectés à votre réseau dans votre baie de brassage.

Les limites à connaître

Le DNS interne reste strictement local :

Un appareil avec IP fixe configurée manuellement sur l'appareil lui-même (sans bail DHCP) ne sera pas résolu.

sur l'appareil lui-même (sans bail DHCP) ne sera pas résolu. Un appareil qui n'annonce pas de hostname en DHCP restera invisible côté DNS.

Les équipements derrière un routeur secondaire ne bénéficient pas de la résolution.

ne bénéficient pas de la résolution. Si vos clients pointent directement vers un DNS externe (Cloudflare, Quad9, NextDNS, Google…), la résolution .home est évidemment court-circuitée. En revanche, si vous faites tourner un AdGuard Home, un Pi-hole ou un Unbound sur votre réseau, il suffit de configurer la Freebox comme upstream DNS de ces outils pour conserver la résolution locale en plus de votre filtrage maison. Le meilleur des deux mondes.

Il n'y a rien à activer. Il suffit de redémarrer le Freebox Server . Pour vérifier que la 4.11.1 est bien installée : écran de la box (menu Système / Informations avancées), application Free dans l'Espace Abonné, ou Freebox OS ( mafreebox.freebox.fr ).

Une fois en place, un simple ping monserveur.home depuis un poste du réseau confirme que le DNS interne répond.

Pour modifier l'entrée DNS du périphérique, il suffit de se rendre dans la vue "Périphériques réseau" et de modifier le champ DNS Local :

En résumé

Une vraie bonne nouvelle, même si j'ai un doute sur la cible : les profils qui ont vraiment besoin de résolution DNS locale font souvent tourner leur propre solution de DHCP (Pi-hole, AdGuard Home, OPNsense, OpenWrt ...) et n'ont pas forcément envie de confier cette brique à un hardware lié à leur opérateur.

Et vous, vous repassez sur le DHCP Freebox pour profiter du .home , ou vous gardez votre stack maison ? N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Geeek pour discutter.

Si les sujets réseau vous intéresse, n'hésitez pas à découvrir mon article sur la transformation d'un Raspberry Pi en IDS.