FLOW de Google : Créez des vidéos bluffantes avec des personnages réalistes grâce à l'IA VEO3

Vous êtes tombé sur ces vidéos troublantes d’enfants ultra-réalistes sur Instagram parlant face caméra, comme s’ils étaient réels ? Moi aussi, et pendant plusieurs jours, je me suis demandé quelle technologie pouvait bien se cacher derrière ces visages si expressifs, ces mouvements naturels, cette voix parfaitement synchronisée...

Utilisent-ils un outil de synchronisation de lèvres, en plus d'un outil de génération de vidéos ? Comment produisent-ils la voix ? Bref, mon cerveau a chauffé ...

J’ai trouvé la réponse en testant FLOW, un outil développé par Google, qui repose sur leur tout dernier modèle de génération vidéo : VEO3.

🧠 VEO3 : le moteur de l'illusion vidéo

VEO3, c’est le nouveau modèle vidéo de Google, une IA capable de transformer des prompts textuels en séquences vidéo réalistes, jusqu'à 1080p, avec une cohérence impressionnante dans les mouvements et l’expression faciale. C’est leur réponse à Sora d’OpenAI, Runway, ou encore Pika.

Dans FLOW, VEO3 est utilisé pour créer des personnages animés à partir de simples descriptions. On peut choisir un style, un contexte, un personnage... et l’IA fait le reste.

🎬 Voici un exemple de vidéo générée via FLOW :

Vous le remarquerez, la voix générée possède un accent quebecois assez surprenante.

FLOW est gratuit... dans une certaine limite. Vous pouvez générer jusqu’à 5 vidéos par mois gratuitement (chaque vidéo 720p consomme 20 tokens).

Au-delà, il faudra passer à l’abonnement Google AI à 21,99 € / mois, qui vous donne accès à 1000 tokens chaque mois.

💡 À retenir :

1 vidéo = 20 tokens

Version gratuite : 100 tokens/mois

Abonnement : 1000 tokens/mois

Vous devez avoir un compte Google pour y accéder

L'abonnement Google AI est un abonnement Google One qui vous donne accès à 2To de stockage Google Drive ainsi qu'à tous les outils AI de la suite Google.

➡️ Tester FLOW ici

🧩 Le vrai défi : écrire un bon prompt

Le secret d’une bonne vidéo FLOW ? Le prompt.

Un prompt flou ou trop vague donnera un résultat décevant. Il faut décrire précisément :

Le personnage (âge, style, émotions)

Le décor (intérieur, extérieur, époque…)

L’ambiance générale (luminosité, ton, mood)

Ce que la vidéo doit montrer (dialogue, action, narration…)

🧠 Astuce : un GPT pour vous aider

Bonne nouvelle : j’ai créé un GPT spécialement dédié à la création de prompts optimisés pour FLOW et VEO3.

➡️ Accéder au GPT “VEO3 Prompter”

Il vous suffit d’entrer votre idée (ex. “un enfant explique le système solaire”) et de choisir le ton ou le style. Le GPT génère un prompt complet, prêt à copier/coller dans FLOW.

⚠️ À surveiller : deepfakes et dérives éthiques

La technologie est bluffante, mais elle pose aussi des questions.

Créer des vidéos ultra-réalistes d’enfants (même fictifs) peut déranger, surtout si elles sont mal utilisées. Il faut manipuler ces outils avec précaution, transparence et conscience.

🛑 Note importante : toujours indiquer qu’il s’agit d’une vidéo générée par IA, surtout si elle met en scène un personnage humain.

🎯 En conclusion

FLOW est l’un des outils les plus accessibles pour créer des vidéos bluffantes avec des personnages réalistes. Grâce à VEO3, Google démocratise la génération vidéo de haute qualité. Avec un bon prompt, vous pouvez créer du contenu très convaincant, sans aucune compétence en montage.

Mais comme tout outil puissant, il s’utilise avec responsabilité !

